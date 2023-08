Intel Meteor Lake, c'è la prima foto: le CPU di nuova generazione compaiono online

Ormai la presentazione delle CPU Intel Meteor Lake è vicina: i nuovi processori del Team Blu saranno infatti svelati all'Intel Innovation del 19-20 settembre. In attesa dell'evento dell'azienda di Santa Clara, però, una CPU Meteor Lake è stata fotografata e messa in rete da un noto leaker.

L'insider wxnod, infatti, ha pubblicato su X quella che sembra essere la prima foto di una CPU Meteor Lake di Intel. L'immagine, per la verità, ci mostra un processore estremamente simile a quelli già in commercio di dodicesima e tredicesima generazione, basati cioè sulle architetture Intel Alder Lake e Intel Raptor Lake.

Si tratta di una conferma decisamente importante, dal momento che, in teoria, le CPU Meteor Lake avranno un SoC diverso da quello dei processori che le hanno precedute, utilizzando la piattaforma LGA1851 al posto della LGA1700 di scorsa generazione. Inoltre, la somiglianza è resa ancor più bizzarra dal fatto che le CPU Meteor Lake avranno un'architettura diversissima dalle componenti Raptor Lake e Alder Lake, poiché integreranno CPU Tile, GPU Tile, SoC Tile e VPU nel medesimo spazio.

In ogni caso, possiamo notare anche delle importanti diversità tra le CPU Meteor Lake e quelle con architettura Raptor Lake e Alder Lake: le prime, per esempio, avranno un Integrated Heat Spreader (IHS) molto più grande, in modo da garantire un miglior raffreddamento per il processore. In secondo luogo, anche il posizionamento dei pad e dei cap dorati sui lati della CPU non corrisponde con quello dei processori Intel di dodicesima e tredicesima generazione.

Possiamo anche notare che le "tacche" per il posizionamento della CPU nel socket sono in una posizione diversa da quelle dei processori per piattaforma LGA1700: in particolare, le CPU Meteor Lake presentano solo due "tacche", mentre Alder Lake e Raptor Lake ne hanno ben quattro. Infine, il posizionamento di queste ultime sembra differire ta una generazione e l'altra di processori.