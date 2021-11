Intel Meteor Lake: un giornalista ha visto in anteprima le CPU del 2023, ecco come sono!

Intel ha appena iniziato a sbottonarsi sulle CPU Raptor Lake e Sapphire Rapids in arrivo il prossimo anno, ma alcune testate già parlano dei processori della serie Meteor Lake, in arrivo nel 2023. In particolare, il risalto mediatico ottenuto dalle CPU Meteor Lake dipende dalla scelta di Intel di mostrarne un primo prototipo alla stampa.

La tecnologia Meteor Lake rappresenterà un enorme passo avanti rispetto al passato, poiché si tratterà dei primi processori per consumatori dotati di un design multi-chiplet. Sicuramente, da un punto di vista prettamente tecnologico, la quattordicesima generazione di CPU Intel risulta molto più interessante della tredicesima, in arrivo il prossimo anno, anche perché le CPU Raptor Lake non innoveranno molto la formula già testata con la linea Alder Lake.

Dunque, il giornalista di CNET Stephen Shankland ha potuto visitare l'impianto produttivo Fab42 di Intel, situato a Chandler, in Arizona, e scattare alcune foto ai prossimi prodotti di Intel, tra cui le CPU Meteor Lake e Sapphire Rapids e le GPU Ponte Vecchio. Lo stabilimento di Chandler è la struttura dove l'azienda produce i suoi processori più tecnologicamente avanzati, utilizzando le tecnologie a 10 nm note come "10 nm SuperFin" e "10 nm Enhanced SuperFin", o "Intel 7".

Potete vedere la prima immagine di una CPU Meteor Lake nella fotografia in calce, anche se Intel specifica che non si tratta di un prodotto definitivo, ma di una CPU di test per verificare che le sue parti rimangano interconnesse tra loro. Intel ha anche specificato che le CPU Meteor Lake saranno prodotte utilizzando la tecnologia Intel 4 a 7 nm.