Intel Meteor Lake, niente 'i9' al lancio? Ecco i possibili modelli del 2023

Mentre è ormai chiaro che non ci saranno dei veri Meteor Lake "desktop", giungono interessanti novità per quel che riguarda la lineup iniziale dei processori di nuova generazione del colosso americano.

Secondo quanto riportato dal noto insider asiatico Golden Pig Upgrade, infatti, la batteria ai nastri di partenza sarebbe più leggera di quanto prospettato, fermandosi "solo" agli Intel Core 7 Ultra per il 2023. In particolare, Core 7 Ultra (155H e 165H) e Core 5 Ultra (125H) dovrebbero essere presentati il 14 dicembre 2023.

Quanto agli attesi Core 9 Ultra (185H), invece, sembra che ci sarà da attendere il 2024 inoltrato prima di poter mettere le mani sui pezzi più pregiati della collezione.

Riguardo alle specifiche, ricordiamo che il piccolo 125H sarà caratterizzato da 14 Core e 18 Thread, con una configurazione 4+8+2 con la novità degli E-Core aggiuntivi su un tile dedicato. I Core Ultra 7, invece, saranno dotati di 16 Core e 22 Thread (6+8+2) e i Core 9 Ultra nella medesima configurazione ma con frequenze che dovrebbero superare i 5 GHz.

Ricordiamo che Meteor Lake viene numericamente identificata non come quindicesima ma prima generazione, stando a indicare un cambio notevole non solo a livello architetturale ma anche di branding: con questa prima generazione, infatti, non solo Intel abbraccerà il design chiplet in maniera massiccia (per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla presentazione di Meteor Lake), ma rinuncerà per la prima volta anche alle storiche "i" nel nome dei processori.