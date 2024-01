Intel Meteor Lake, la iGPU fa faville nei benchmark: efficienza e performance al top

Il lancio delle CPU Meteor Lake di Intel risale alla metà di dicembre, ma i nuovi processori non sono ancora arrivati in commercio. Mentre aspettiamo la prima ondata di laptop Meteor Lake, dunque, possiamo goderci i primi benchmark dei nuovi chip di Intel, che mostrano un grande incremento nelle performance della GPU integrata.

Come spiegano i colleghi di Tom's Hardware, infatti, la grafica integrata delle CPU Meteor Lake è di gran lunga più performante di quella delle CPU mobile di scorsa generazione, dotate di architettura Raptor Lake. In particolare, due test eseguiti da Phonorix rivelano un netto salto in termini di performance tra l'Intel Core i7-1280P e il processore Meteor Lake più simile a quest'ultimo, l'Intel Core Ultra 7 155H.

Utilizzando il benchmark Phoronix Test Suite (PTS), scopriamo che l'Intel Core Ultra 7 155H arriva a 169,10 Punti, mentre il Core i7-1280P si ferma a soli 126,82 Punti. L'incremento prestazionale, in termini percentuali, è del 33% circa. Ancora più marco è l'aumento in termini di performance rispetto all'Intel Core i7-1185G7 (che arriva a 95,72 Punti), rispetto all'Intel Core i7-1065G7 (55,27 Punti) e all'Intel Core i7-8565U (32,07 Punti).

Anche in termini di consumi e di performance per watt, l'Intel Core Ultra 7 155H batte il predecessore, confermando che l'architettura Meteor Lake è la più efficiente tra quelle rilasciate negli ultimi anni da Intel su laptop (almeno per quanto riguarda la GPU integrata). Vi ricordiamo inoltre che il benchmark di Phoronix è pensato per sistemi operativi Linux e utilizza titoli come Enemy Territory: Legacy, Tesseract, Unvanquished e Warsow, insieme ad altri benchmark sintetici come 3D Mark Wild Life Extreme e ai tre benchmark Heaven, Valley e Superposition di Unigine.

L'incremento prestazionale tra le iGPU dei processori Intel per laptop con architettura Raptor Lake e Meteor Lake è dunque marcato, specie se consideriamo che i consumi delle nuove CPU del Team Blu sono pari alla metà di quelli dei processori current-gen. Due dati ottimi, che spalancano le porte all'utilizzo di Meteor Lake anche su PC handheld e console portatili: non è un caso, dunque, che la MSI Claw, la prima portatile targata MSI, adotti proprio una soluzione hardware basata su Meteor Lake.