Intel Meteor Lake, leakata l'intera lineup di lancio? Ci saranno CPU per tutti i gusti

Intel ha già confermato che le CPU Meteor Lake sono in arrivo nei prossimi mesi, in anticipo rispetto a quanto originariamente previsto dagli esperti di settore. Oggi, però, il leak di una slide di una presentazione del Team Blu ci svela come sarà composta la lineup Meteor Lake del Team Blu.

A diffondere la slide è stato il canale YouTube di Moore's Law is Dead, che spiega che Meteor Lake abbraccerà ogni fascia di prezzo e di performance, andando dal segmento entry-level a quello midrange fino a quello high-end: a testimoniarlo è il Core Count delle nuove CPU, che dovrebbero andare da 5 a 14 Core, ma anche il loro TDP, che varierà tra i 7 W e i 45 W.

Ovviamente, vi ricordiamo che Meteor Lake è un'architettura pensata per laptop, perciò non avremo lo stesso numero di Core presenti sulle CPU Raptor Lake e Alder Lake di attuale e scorsa generazione, che arrivano fino a 24 Core. Al contrario, per i gamer e per il settore delle workstation, Intel lancerà Raptor Lake Refresh, che dovrebbe a sua volta arrivare verso la metà di ottobre, poco dopo il lancio di Meteor Lake.

In generale, la lineup di lancio di Meteor Lake dovrebbe essere composta da sei CPU, con le seguenti caratteristiche:

CPU 1: 1 P-Core + 8 E-Core, GPU da 3 o 4 Xe Core, TDP da 7 W (Serie M)

CPU 2: 2 P-Core + 8 E-Core, GPU da 3 o 4 Xe Core, TDP da 9 W (Serie M)

CPU 3: 4 P-Core + 8 E-Core, GPU tra 3 e 8 Xe Core, TDP da 15 W (Serie M)

CPU 4: 6 P-Core + 8 E-Core, GPU tra 7 e 8 Xe Core, TDP da 28 W (Serie P)

CPU 5: 6 P-Core + 8 E-Core, GPU da 8 Xe Core, TDP da 45 W (Serie H)

CPU 6: 8 P-Core + 16 E-Core, GPU da 32 EU, TDP da 55 W (Serie HX)

Infine, tutte le CPU citate avranno un'architettura Intel a quattro tile, che comprenderà una CPU Tile, una GPU Tile, una SoC Tile e una I/O Tile. I P-Core dei processori avranno architettura Redwood Cove, mentre gli E-Core avranno architettura Crestmont: tutti saranno realizzati con il nodo Intel 4. Le GPU Tile, invece, saranno realizzate con i nodi N5 e N3 di TSMC e si baseranno sull'architettura Xe-LPG di Intel.