Intel Meteor Lake, che prestazioni! Le nuove CPU superano i 5,0 GHz di frequenza

Le CPU Intel Meteor Lake sarebbero in arrivo nel mese di settembre, con una prima presentazione al pubblico fissata durante l'evento Intel Innovation del 19-20 settembre. In attesa di quest'ultimo, però, emergono nuovi dettagli sulle specifiche e le performance di Meteor Lake: le nuove CPU, in particolare, potrebbero avere un clock elevatissimo!

Stando a quanto riportano il portale HXL e il leaker Golden Pig Upgrade, gli ingegneri Intel sarebbero riusciti a spingere Meteor Lake oltre i 5,0 GHz, stabilizzando le frequenze delle CPU di fascia più alta attorno a dei clock molto più elevati di quelli previsti inizialmente. In questo modo, Intel dovrebbe essere in grado di migliorare significativamente le performance dei processori di nuova generazione.

In particolare, secondo HXL l'Intel Core Ultra 7 toccherà i 5,0 GHz tondi tondi in boost sul singolo Core: un risultato davvero ottimo, specie per la CPU che sostituirà gli Intel Core i7 di scorsa generazione (se volete saperne di più, qualche tempo fa Intel ha annunciato che cambierà i nomi delle sue CPU a partire dai prodotti in uscita nel 2023).

Invece, l'Intel Core Ultra 9 supererà i 5,0 GHz, assestandosi su una frequenza di clock persino più elevata. Su laptop e altri applicativi mobile, comunque, anche alcuni processori Intel Raptor Lake di attuale generazione raggiungono i 5,0 GHz di clock senza grossi problemi. Tuttavia, la nuova architettura Meteor Lake renderebbe più complesso per le CPU che la utilizzano raggiungere frequenze così alte.

In particolare, già da tempo sappiamo che Meteor Lake avrà un'architettura "a tile", con una CPU Tile che utilizzerà una tecnologia di stacking e il nodo Intel 4 come proprio processo produttivo. Il rischio di questa architettura, però, è che con frequenze molto elevate il processore finisca per surriscaldarsi o per "drenare" una quantità eccessiva di energia dal PC. Il raggiungimento di frequenze pari a 5,0 GHz, dunque, non è mai stato affatto scontato: fortunatamente, i leak sembrano confermare che gli ingegneri di Intel siano riusciti ad aggirare ogni ostacolo hardware e a raggiungere lo stesso tale risultato.