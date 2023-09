Intel Meteor Lake, ecco i processori con l'IA e le GPU Intel ARC integrate

Finalmente è arrivata la data dell'Intel Innovation 2023 e, come da programma, finalmente sappiamo qualcosa in più sull'architettura di prossima generazione, vale a dire la chiacchierata Meteor Lake.

Nel pieno rispetto della sua roadmap e della fatidica promessa dei 5 nodi in 4 anni, Intel passa ufficialmente a Intel 4 a 7 nanometri con tecnologia di packaging Foveros 3D, guardando al contempo anche ai prossimi step, che saranno Intel 3 e poi la cosiddetta Era Angstrom, dal 20A al 18A. Con Meteor Lake l’innovazione non passa solo dall’utilizzo della cosiddetta architettura eterogenea, già ormai sul mercato da due generazioni. Con Intel 4 e Meteor Lake, infatti, si passa anche al design chiplet, con quattro tile connesse tra loro, vere e proprie isole specializzate la cui struttura è pensata per migliorare la scalabilità delle CPU e anche, ma non solo, per aumentare efficienza, velocità e densità. La cosiddetta CPU Tile contiene i Core tradizionali, anche in questo caso strutturati in maniera ibrida come in passato. A bordo troviamo i nuovi P-Core (Redwood Cove), che promettono una maggiore efficienza in relazione alle prestazioni, e i nuovi E-Core (Crestmont), che a loro volta dovrebbero offrire uno spunto in più rispetto alle precedenti generazioni.

Inoltre, nella cosiddetta SoC Tile, ci saranno anche degli E-Core aggiuntivi in quella che Intel chiama Low Power Island, che dovrebbero consentire di ridurre ulteriormente i consumi in specifici casi d’uso.

Sempre nel SoC Tile troviamo anche una NPU, un processore neurale che porta ufficialmente l’accelerazione IA nelle CPU consumer di Intel.

Un’altra novità riguarda invece la cosiddetta “disaggregazione” che coinvolge le porzioni dedicate a tutto ciò che riguarda l’esecuzione grafica della CPU. In altre parole, ci sarà un’area specializzata nei compiti di grafica, un’altra nella gestione dei flussi multimediali e un’altra ancora per la gestione degli output video. Il nuovo Xe Display Engine sarà collocato nel SoC Tile e supporterà HDMI 2,1, Display Port fino a 2.1 20G e in generale risoluzioni fino a 8K/60 HDR per un output e fino a quattro display 4K/60 contemporaneamente, mentre alle risoluzioni inferiori è garantito il supporto fino a 360 Hz.

Il nuovo Xe Media Engine, invece, supporta tutti i più recenti standard, incluso AV1, a livello hardware. Infine, la grafica propriamente detta, che verrà collocata nella Graphics Tile. La novità principale riguarda di certo l’introduzione nella grafica integrata di una GPU con architettura Xe LPG, concettualmente molto vicina a quella delle GPU discrete della gamma Intel ARC e con prestazioni per watt raddoppiate rispetto alle “vecchie” Iris Xe. Intel promette un corposo passo in avanti e, laddove possibile, anche la possibilità di ottenere prestazioni simili a quelle di soluzioni discrete. Tra le novità più interessanti, la presenza dei nuovi Core Xe, fino a 8 e fino a 1024 Shader, e delle Ray Tracing Unit, anche queste fino a 8. Un altro aspetto fondamentale riguarda l’aumento della frequenza di clock per la grafica rispetto all’architettura Xe-LP delle Iris, reso possibile dall’utilizzo in questo caso del nodo avanzato TSMC a 5 nanometri.