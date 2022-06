Intel Meteor Lake: i processori next-gen si mostrano in una nuova immagine

Lo scorso mese vi abbiamo mostrato le prime fotografie dal vivo delle CPU Intel Meteor Lake, in uscita nel 2023. Oggi, invece, è la stessa Intel ad aver condiviso, durante l'IEEE VLSI Symposium, la prima immagine del die di un processore Meteor Lake, che ci fornisce alcune nuove informazioni sulla sua architettura.

L'immagine, che potete trovare in calce a questa notizia, serve per mostrare le potenzialità del nodo Intel 4 a 7 nm, che dovrebbe essere il successore del nodo Intel 7 a 10 nm, utilizzato al momento dalle CPU di dodicesima generazione del produttore di Santa Clara. Secondo quanto riporta ComputerBase, che era presente all'IEEE VLSI Symposium, l'obiettivo di Intel con il suo nuovo nodo sarebbe quello di arrivare a frequenze di clock più elevate del 20% senza ritoccare verso l'alto i consumi energetici.

Il nuovo nodo dovrebbe dunque essere utilizzato a partire dalle CPU Meteor Lake e fare un uso estensivo delle tecnologie EUV ai raggi ultravioletti, risultando comunque compatibile con il packaging tramite le tecnologie EMIB e FOVEROS, quest'ultima utilizzata proprio dalla quattordicesima generazione di processori Intel. Per questo, Meteor Lake dovrebbe essere la prima generazione di CPU consumer ad utilizzare un design ibrido a tile.

L'immagine, comunque, mostra una configurazione con un totale di 14 Core, di cui 6 Performance Core e 8 Efficiency Core. Il package complessivo, invece, dovrebbe essere dotato non solo dei Compute Cores con architettura x86, ma anche di un chip grafico, di un SOC e dei die per l'I/O, tutti posizionati sulla stessa interfaccia.

Secondo la stessa Intel, comunque, le CPU Meteor Lake rappresentano il "prodotto principale che utilizzerà il nodo Intel 4", mentre l'azienda ha confermato che i processori di nuova generazione sono già in fase di validazione EVT e si trovano montati su alcune build presenti negli Intel Labs, dove è anche in fase di testing il nuovo socket LGA-1851 per le CPU Meteor Lake.