Intel Meteor Lake in ritardo di sei mesi? L'uscita slitta a fine 2023

Le ultime immagini dei processori Intel Meteor Lake di quattordicesima generazione risalgono ormai ad un mese fa. Nulla di strano, se consideriamo che le CPU dovrebbero arrivare nel corso della prima metà del 2023. Tuttavia, pare oggi che le CPU Intel di nuova generazione siano in ritardo e che slitteranno a fine 2023.

La notizia arriva da DigiTimes, che ha anche spiegato che il CEO di Intel Pat Gelsinger visiterà TSMC nel mese di agosto. Le CPU Meteor Lake, infatti, saranno prodotte in parte con il nodo a 3 nm di TSMC, che sarà utilizzato nella fabbricazione delle GPU integrate sui processori, le quali comporranno una delle quattro tile di ciascun chip.

Numerose sono le indiscrezione relative ai chip a 3 nm di TSMC, che potrebbero entrare in produzione di massa solo nel 2023, rallentando così la realizzazione delle nuove CPU Intel, oppure ritardandole di qualche mese, dalla prima metà del 2023 fino alla fine dello stesso anno.

In particolare, un post su Twitter di Retired Engineer spiega che Intel avrebbe avviato delle "correzioni di emergenza" per risolvere i problemi produttivi relativi a Meteor Lake, che riguarderebbero sia il nodo a 3 nm di TSMC che, soprattutto, alcuni ritardi delle catene di montaggio interne della stessa Intel. Queste correzioni avrebbero infine spinto Pat Gelsinger a richiedere un incontro con i vertici di TSMC, per quello che sembra essere un definitivo posticipo delle CPU Meteor Lake di diversi mesi.

Nello specifico, i processori sarebbero dovuti arrivare sul mercato nel corso della prima metà del 2023, ma i ritardi accumulati ne avrebbero comportato il posticipo fino alla fine del 2023, ovvero un anno esatto dopo il lancio delle CPU Raptor Lake di tredicesima generazione.



Secondo Retired Engineer, comunque, il grosso dei problemi andrebbero localizzati dentro la stessa Intel, e non presso TSMC: anzi, è possibile che siano stati proprio i ritardi nel processi produttivi Intel a imporre un posticipo dell'avvio del nodo TSMC a 3 nm al 2023, per il quale tra l'altro l'azienda di Santa Clara potrebbe pagare un caro prezzo in termini premium dovuto al chipmaker taiwanese.