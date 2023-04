Intel Meteor Lake-S, niente CPU da gaming? Potrebbero essere solo Intel Core i3 e i5

Dopo aver scoperto che gli Intel Core Meteor Lake avranno una cache L4, arriva oggi un'altra novità sui processori Intel di 14° generazione. Pare infatti che i lavori su Meteor Lake siano ad uno stadio avanzato, al punto che le prime CPU della serie S usciranno nei prossimi tre mesi. Tuttavia, la notizia non sembra essere delle migliori per i gamer su PC.

Pare infatti che Intel non lancerà CPU ad alte prestazioni per la lineup Meteor Lake, limitandosi, nel caso della serie Meteor Lake-S, a degli Intel Core i3 e Intel Core i5 con TDP massimo a 35 W o a 65 W. Ciò significa che queste CPU, per quanto dotate di un nodo produttivo avanzato, di un'architettura all'avanguardia e di una cache L4, non saranno adatte al gaming.

A svelarlo è una slide di una presentazione di Intel leakata da SquashBionic, che più volte in passato si è rivelato affidabile con le sue previsioni. Sembra dunque che i giocatori su PC non dovranno guardare a Meteor Lake come propria architettura CPU di riferimento, ma aspettare l'arrivo delle CPU Raptor Lake refresh, previsto anch'esso per la fine del 2023, o attendere le CPU Intel Arrow Lake, in arrivo nel 2024.

Sembra proprio che Meteor Lake supporterà il socket LGA1851 e i chipset Intel di serie 800, che dovrebbero essere comuni anche con le CPU Arrow Lake-S. Queste ultime, secondo i leaker, si concentreranno sulle CPU i7 e i9, completando di fatto la lineup iniziata con i Core di 14° generazione. Ciò potrebbe anche spiegare perché, secondo i rumor, Arrow Lake arriverà a inizio 2024, quasi in parallelo a Meteor Lake e Raptor Lake Refresh, e non alla fine del prossimo anno.

Sia Meteor Lake che Arrow Lake saranno le prime CPU Intel con design "a tile", almeno tra la proposta per consumatori dell'azienda. La CPU Tile della prossima generazione di Intel Core sarà prodotta con il nodo Intel 4, mentre quella di Arrow Lake dovrebbe usare il processo Intel 20A a 2 nanometri. La GPU Tile di entrambe le serie di processori, invece, sarà realizzata con il nodo N3E di TSMC, a 3 nanometri.