Intel Meteor Lake, servirà un nuovo socket? Il rumor fa preoccupare i fan

"Breve ma intenso", direbbe qualcuno, eppure le tempistiche ipotizzate dal sempre attento "Moore's Law is Dead" sembrano piuttosto credibili e anche coerenti con il recente passato di Intel.

Secondo lo youtuber, infatti, il socket LGA 1700 (che abbiamo già avuto modo di scoprire nella recensione dell'Intel Core i9-12900K) potrebbe andare in pensione dopo la tredicesima generazione Intel Raptor Lake.

La seconda generazione ibrida, a quanto pare, potrebbe segnare un ulteriore solco nella roadmap di Intel da questo punto di vista, lasciando a Meteor Lake l'onere di presentare al mondo quello che MLID chiama LGA 2551, leggermente più grande rispetto al 1700.

Le prove arrivano dallo stesso canale, in cui vengono mostrate le possibili foto di un processore di quattordicesima generazione. Nonostante il piccolo upgrade dimensionale (si parla di 0,5 mm in larghezza e 1mm in altezza), il nuovo socket dovrebbe essere in grado di ospitare il 50% di pin in più rispetto ai predecessori.

Senza scendere troppo nel lato tecnico e nelle possibili configurazioni di Core, il tipster ha poi ribadito le sue convinzioni sulla finestra di lancio di questa serie di CPU, che dovrebbe avvenire intorno al quarto trimestre del 2023 e non nel 2024 come suggerito altrove.

In realtà, come già accennato in precedenza, un cambio di socket non era solo prevedibile, ma quasi scontato, dal momento che con Meteor Lake ci sarà anche un cambio di nodo passando a Intel 4 da Intel 7 secondo la nuova roadmap Intel verso l'Era Angstrom.