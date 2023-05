Intel Meteor Lake, si svela anche la GPU integrata: le specifiche in un benchmark

Dopo aver scoperto le specifiche dei processori Intel Meteor Lake-S, arriva un altro interessante leak sulla proposta di CPU del Team Blu in arrivo nella seconda metà del 2023 o, al più tardi, a inizio 2024. Nelle scorse ore, infatti, una CPU Intel Meteor Lake-P è comparsa su un database di un noto benchmark.

Sul database di SiSoftware, in particolare, è apparsa la pagina di un processore Intel di nuova generazione, la cui GPU avrà 128 Execution Unit (EU) e 1.024 Arithmetic Logic Unit (ALU). La componente sembra avere poi una cache L2 da soli 4 MB, anche se è possibile che in questo caso si tratti di un errore del software di benchmarking, che potrebbe aver considerato solo la Cache L2 della GPU Tile del processore, e non quella complessiva.

In realtà, infatti, pare che i processori Meteor Lake avranno una Cache L4 Adamantine, risultando le prime CPU con memoria L4 ad arrivare sul mercato. Rimanendo comunque sulla GPU integrata nei processori Meteor Lake, pare che quest'ultima avrà una frequenza preliminare di clock di 2,10 GHz: a questa frequenza, la tilled GPU, o tGPU, del processore apparso su SiSoftware dovrebbe avere una potenza di calcolo totale pari a 4,3 TFLOPs.

Il benchmark, comunque, è un'ulteriore conferma del fatto che i processori Meteor Lake avranno un'architettura a tile, cioè composta da una serie di "mattonelle" diverse, tra cui una CPU Tile, una GPU Tile, una SoC Tile e una I/O Tile. La GPU Tile dovrebbe andare a sostituire le grafiche integrate finora incluse nella maggior parte degli Intel Core.

Inoltre, il test conferma che la GPU inclusa nei processori Meteor Lake avrà la stessa architettura delle grafiche Arc Alchemist: essa sarà prodotta con nodo TSMC a 5 nm e sarà disponibile in due versioni, una con 64 EU e una con 128 EU. Il nome della tGPU integrata sui processori Meteor Lake dovrebbe infine essere Meteor Lake Xe-LPG.