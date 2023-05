Intel Meteor Lake, svelate le specifiche di due CPU: spuntano i nuovi E-Core LP

Le CPU Intel Meteor Lake sono in arrivo sugli scaffali dei negozi nel corso della seconda metà del 2023. Mentre aspettiamo l'ufficializzazione della nuova generazione di processori del Team Blu, però, un leak ci svela le specifiche di due CPU Meteor Lake di Intel.

Il leak arriva dal noto insider Momomo_US, che a sua volta ha reperito le specifiche nel database di SiSoftware in riferimento ad un laptop Dell Inspiron, il Dell Inspiron 13 5330. Le informazioni riportate da Momomo_US ci spiegano che effettivamente le CPU Meteor Lake avranno un'architettura ibrida con un design multi-tile che userà dei P-Core Redwood Cove e degli E-Core Cresmont, in modo da massimizzare le performance riducendo il consumo di energia.

In totale, le CPU Meteor Lake avranno quattro tile diverse, ovvero una CPU Tile, una GPU Tile, una SoC Tile e una I/O Tile. Nelle scorse settimane, inoltre, abbiamo già visto un benchmark della GPU integrata dei processori Meteor Lake, che dovrebbe essere lanciata in due varianti (da 64 EU e da 128 EU, rispettivamente) e che dovrebbe avere la stessa architettura delle GPU discrete e integrate Arc Alchemist del Team Blu.

Il primo dei due sample mostrati da Momomo_US è composto da 4 P-Core Redwood Cove e da 8 E-Core Gracemont, per una configurazione complessiva a 14 Core. Il secondo, invece, ha una configurazione a 16 Core, composta da 6 P-Core e 8 E-Core. Da queste due configurazioni potrete notare che i conti non tornano, e che in ciascuna CPU sembrano mancare all'appello due Core.

Stando alle speculazioni di Tom's Hardware, questi ultimi saranno due E-Core LP, che si troveranno nella SoC Tile e non nella CPU Tile, e che dovrebbero essere specializzati nella gestione dei processi di background quando il processore è a riposo. L'acronimo LP, dunque, starebbe per "Low-Power", mentre l'architettura dei Core dovrebbe essere una variazione della Cresmont già usata per gli altri E-Core.

Infine, il sample da 14 Core avrà una cache L2 da 14 MB e una cache L3 da 16 MB, insieme ad una frequenza massima di clock pari a 3,26 GHz. La versione da 16 Core della CPU, invece, avrà 18 MB di cache L2 e 24 MB di cache L3, con una frequenza base di clock di 3,07 GHz e una massima in boost fino a 4,20 GHz. Sembra dunque che il benchmark non fornisca alcuna conferma sulla presunta cache L4 Adamantine delle CPU Meteor Lake.