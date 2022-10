Intel Meteor Lake, trapelano le specifiche delle CPU next-gen: meno Core di Raptor Lake?

Intel ha svelato alcuni dettagli sulle CPU Meteor Lake già lo scorso agosto, ancor prima della pubblicazione dei processori Raptor Lake. Ora che questi ultimi sono (almeno in parte) già in commercio, un nuovo leak si concentra sulla scheda tecnica delle CPU Meteor Lake, la cui uscita dovrebbe essere fissata per fine 2023.

Il leak è stato riportato da WCCFTech, che spiega che Intel sta preparando un nuovo socket, al momento noto come "V", che dovrebbe essere supportato sia dalle CPU Meteor Lake che da quelle Arrow Lake, queste ultime in uscita nel 2025. Indiscrezione decisamente sensata, specie se consideriamo che le CPU Raptor Lake in uscita in questi mesi condividono il loro socket con i processori Alder Lake dello scorso anno.

Stando a quanto riporta il sito web coreano, Intel potrebbe adottare un approccio piuttosto curioso per i suoi processori di nuova generazione, riducendo il numero di P-Core e mantenendo stabile il numero di E-Core rispetto all'architettura Raptor Lake. Non è chiaro perché l'azienda di Santa Clara desideri intraprendere questa strada, ma è possibile che ciò dipenda dalla nuova architettura Redwood Cove dei P-Core, oppure dal nodo produttivo usato per i chip next-gen. In ogni caso, la lineup parziale delle CPU Meteor Lake è la seguente:

Meteor Lake-S 22 (6 P-Core + 16 E-Core) , TDP da 125 W

, TDP da 125 W Meteor Lake-S 22 (6 P-Core + 16 E-Core), TDP da 65 W

Meteor Lake-S 22 (6 P-Core + 16 E-Core), TDP da 35 W

Meteor Lake-S 14 (6 P-Core + 8 E-Core), TDP da 65 W

Meteor Lake-S 14 (6 P-Core + 8 E-Core), TDP da 35 W

Inoltre, pare che tutte le CPU avranno 4 Xe-Core extra dedicati alla iGPU, ovvero alla GPU integrata: nella configurazione riportata da WCCFTech, la grafica integrata dovrebbe avere 2 Xe-Core in meno della GPU Arc A310 di Intel, confermandosi come un'alternativa non sostitutiva rispetto ad una scheda grafica dedicata.

Per quanto riguarda l'architettura Arrow Lake, invece, pare che i P-Core aumenteranno nuovamente a 8 nella configurazione top di gamma della CPU Arrow Lake-S 24, che vanterà anche 16 E-Core, per un totale massimo di 24 Core complessivi.