Intel e il misterioso Raptor Lake a 6.0 GHz: quando arriverà l'i9-13900KS?

L'annuncio dei processori Intel Raptor Lake ha alzato ulteriormente l'asticella delle aspettative sulla bontà dell'architettura ibrida e sul percorso intrapreso da Intel lo scorso anno con Alder Lake.

Il più potente processore della famiglia, al lancio, sarà l'i9-13900K, che mostra un miglioramento sostanziale in termini di performance ed efficienza rispetto al suo predecessore. Tuttavia, il "carico" deve ancora essere giocato.

Come da tradizione Intel non esiterà a lanciare una variante binnata della sua CPU di punta e non ne ha fatto mistero neanche nel corso della presentazione del 27 settembre 2022: sul palco dell'evento, infatti, il CEO Pat Gelsinger ha annunciato che "all'inizio del prossimo anno, in quantità limitate" verrà lanciato un processore di tredicesima generazione che offrirà 6.0 GHz di frequenze operative.

Siamo di fronte a quello che verrà probabilmente chiamato Intel Core i9-13900KS, se la tradizionale nomenclatura dovesse essere rispettata. Nel corso della dodicesima generazione, il 12900KS è stato lanciato solo qualche mese dopo l'annuncio ufficiale della nuova gamma con frequenze di 5.5 GHz su singolo P-Core e possiamo immaginare che questo discorso sarà rispettato anche con il suo successore dotato di P-Core con la nuova architettura "Raptor Cove".

Ricordiamo che, nel corso di questo straordinario evento, Intel ha anche annunciato la ARC A770, la migliore proposta della sua prima generazione di schede video da gaming.