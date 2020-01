Intel mostra al CES 2020 la prima GPU discreta DG1

Al termine del keynote tenuto al CES 2020 , Intel ha annunciato ufficialmente la sua prima GPU discreta, che porta il nome in codice "DG1". La società di Santa Clara non ha diffuso nessun tipo di dettaglio sulla DG1, ma l'ha mostrata alle prese con una demo live di Destiny 2.

Secondo quanto affermato, la DG1 si baserà sull'architettura Xe, la stessa che alimenterà le schede video integrate sui prossimi chip Tiger Lake da 10 nm e che offrono prestazioni raddoppiate rispetto ai chip della precedente generazione.

Intel ha confermato però il lancio ufficiale nel corso dell'anno in corso, senza però fornire alcuna indicazione precisa sulla data di disponibilità. Anche le informazioni tecniche al momento sono poche, e sarà sicuramente interessante seguire gli sviluppi dei prossimi mesi.

Si tratta di una notizia molto interessante ed importante, in quanto ci fornisce una prima indicazione sulla strategia che ha intenzione di adottare Intel per contrastare NVIDIA ed AMD nel mercato dello schede video dedicate. Alcune informazioni raccolte in precedenza però avevano affermato che la proposta di Intel con ogni probabilità almeno inizialmente non si rivolgerà al settore dei videogiocatori più appassionati.