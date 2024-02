Intel al MWC 2024: tra 5G, prestazioni ed efficienza per gli operatori

Nel corso della prima giornata del MWC 2024, Intel ha annunciato in anteprima le nuove soluzioni dedicate alle infrastrutture di rete e alla gestione 5G dopo aver dedicato il CES 2024 a Raptor Lake Refresh e Meteor Lake.

I nuovi processori Intel Xeon Sierra Forest offrono fino a 288 E-Core (Efficient Core) per massimizzare l'efficienza energetica: una misura richiesta a gran voce dagli operatori e con questa mossa Intel promette di migliorare di 2,7 volte le prestazioni per singolo rack con l'ausilio del software Intel Infrastructure Power Manager.

L'obiettivo è chiaro: l'efficientamento consentirà di aumentare le prestazioni per watt garantendo medesime performance a un consumo ridotto, riducendo di conseguenza le emissioni.

Del resto, proprio il consumo di energia costituisce una fetta tra il 20 e il 40% delle spese di gestione delle infrastrutture di rete. Riducendole, Intel punta a offrire soluzioni in grado di diminuire le emissioni senza per questo compromettere l'operatività delle reti.

Alex Quach, VP e General Manager di Wireline e Core Network, ha spiegato che "con la maggior parte delle reti Core 5G oggi implementate sui processori Intel Xeon, Intel è in una posizione unica per affrontare queste sfide in termini di efficienza. Introducendo i nuovi Efficient-core nella nostra roadmap e con l’adozione commerciale del nostro software Intel Infrastructure Power Manager, i fornitori di servizi possono ridurre drasticamente il TCO ottenendo prestazioni senza pari e risparmi energetici nelle loro reti".