Intel, non solo Alder Lake: nei piani già la tredicesima generazione Raptor Lake

Dei piani di Intel sulla dodicesima generazione Alder Lake con processori ibridi avevamo già avuto le prime anticipazioni. Sul web però è apparsa un'interessante roadmap che ci permette di delineare meglio il presente e il futuro dell'azienda.

Parliamo di Raptor Lake, gamma di CPU ibride che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2022 dopo Alder Lake. La Intel Hybrid Technology sarà quindi alla base delle nuove generazioni di processori Intel Core con architettura Golden Cove + Gracemont.

Della serie desktop Intel Raptor Lake è emerso che sarà un refresh di Alder Lake, una sorta di consolidamento della prima generazione ibrida e questo ha senso, quando si tratta di innovazione. Anche questa gamma userà il nodo a 10 nm e non i vociferati 7 nm della presunta linea Meteor Lake con architettura Redwood Cove + Gracemont, per la quale sembra che i tempi non siano ancora sufficientemente maturi.

Sul lato mobile, Intel ha intenzione di introdurre lo standard PCIe 5.0 già con Alder Lake. La novità di Raptor Lake sarà invece sul sistema di alimentazione DLVR. Secondo la fonte, si tratterebbe dell'acronimo di dynamic load voltage regulator, ma le sue caratteristiche restano ancora ignote. Altra interessante novità riguarda l'intenzione di garantire il supporto alle memorie LPDDR5X, un ulteriore passo in avanti rispetto ad Alder Lake e alle sue LPDDR5.

I nuovi processori Alder Lake intanto dovrebbero arrivare a fine anno. Bisognerà aspettare quindi, prima di riuscire a scoprire le qualità della nuova architettura Intel.