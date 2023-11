Intel, non solo Meteor Lake: anche Raptor Lake Refresh arriva su laptop?

Mentre ancora il mondo attende le CPU Intel Meteor Lake, arrivano finalmente alcune interessanti indiscrezioni sui processori laptop di nuova generazione del Team Blu. Per esempio, oggi scopriamo che Intel lancerà due linee di CPU per laptop, e non solo una, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Inizialmente, gli insider avevano previsto che Intel Raptor Lake Refresh sarebbe arrivato su desktop e che Meteor Lake, la nuova architettura delle CPU Intel, sarebbe stata limitata ai PC portatili. Invece, il portale WCCFTech spiega che su laptop non arriveranno solo i processori con architettura Meteor Lake, ma anche delle versioni riviste delle CPU Raptor Lake Refresh.

In particolare, una serie di benchmark comparsi sul database di BAPCo confermano l'esistenza di tre CPU Intel Meteor Lake, che dovrebbero chiamarsi "Intel Core Ultra di 1° generazione", e di due CPU Raptor Lake Refresh per laptop, che dovrebbero invece mantenere la nomenclatura standard di "Intel Core di 14° generazione". Le due componenti, in particolare, dovrebbero far parte delle linee U e H di processori per laptop.

Partendo dalle CPU Meteor Lake, il primo processore comparso su BAPCo è il Core Ultra 9 185H, con 16 Core divisi in una configurazione composta da 6 P-Core, 8 E-Core e 2 VPU Core, per un totale di 22 Thread. Il chip, secondo WCCFTech, sarebbe stato testato su diversi notebook di Dell, di Lenovo e di LG. Accanto a quest'ultimo, poi, troviamo i Core Ultra 5 135H e 125H, entrambi con 14 Core e 18 Thread, divisi su 4 P-Core, 8 E-Core e 2 VPU Core: l'unica differenza tra le due CPU starebbe nelle frequenze di clock, leggermente maggiori per il Core Ultra 5 135H.

Inoltre, dai test eseguiti su BAPCo emerge anche l'esistenza del Core Ultra 7 150U, con 10 Core e 12 Thread, divisi su una configurazione a 2 P-Core e 8 E-Core. In virtù del suo Core Count, la CPU dovrebbe rappresentare il successore dell'Intel Core i5-1335U, anche se non è chiaro perché il processore rientri nella lineup di Core Ultra 7, anziché in quella di Core Ultra 5. Per la verità, non è neppure chiaro perché il processore non mantenga la nomenclatura di "Intel Core di 14° generazione", trattandosi di un prodotto con architettura Raptor Lake Refresh.

Per quanto riguarda l'altra componente della linea Raptor Lake Refresh, invece, essa è l'Intel Core i7-14700HX con 20 Core e 28 Thread, in una configurazione con 8 P-Core e 12 E-Core. Sfortunatamente, nessuno dei benchmark è particolarmente indicativo delle reali performance delle CPU testate: queste ultime, infatti, si trovano ben al di sotto delle controparti della linea Raptor Lake.