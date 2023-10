Intel non è preoccupata dalle CPU ARM di NVIDIA: 'avranno un impatto insignificante'

È di pochi giorni fa la notizia che NVIDIA e ARM stanno lavorando a dei processori per PC pensati per sfidare quello che attualmente si configura come un quasi-duopolio tra Apple e Intel. Oggi, a commentare la questione è il CEO di Intel Pat Gelsinger, che non si è detto affatto preoccupato della "discesa in campo" del Team Verde.

Stando a quanto riportano Tom's Hardware e Seeking Alpha, durante l'ultima conferenza destinata agli investitori di Intel Pat Gelsinger ha spiegato che i chip ARM di NVIDIA "avranno un impatto insignificante, o quasi" sul mercato delle CPU. Il CEO del Team Blu non ha invece commentato l'analogo annuncio dell'incursione di AMD nel settore dei chip ARM, ma sembra che anche il Team Rosso non rappresenti una minaccia per il Numero Uno di Intel.

"Le alternative client ARM su Windows, generalmente, sono state rilegate ad un ruolo insignificante. Le cose non cambieranno in futuro", avrebbe detto Gelsinger agli investitori del colosso di Santa Clara. Le parole di Gelsinger si basano su un forte precedente storico: negli ultimi anni, solo Apple è riuscita a imporsi come valida competitor di Intel nel mercato PC, mentre le alternative (si pensi ai chip per PC di Qualcomm) hanno avuto un successo molto limitato in tutto il mondo.

In ogni caso, Gelsinger ha anche aggiunto che "prendiamo sul serio tutti i competitor, ovviamente. Ma credo che la storia sia maestra, in questo caso. Non vediamo alcun potenziale significativo di crescita per i competitor nel settore. La nostra roadmap è solida. La nostra crescita è forte". In effetti, è improbabile che il "peso" singolo dei rivali di Intel nel settore delle CPU per PC, anche a fronte dell'ingresso nel mercato di AMD, NVIDIA, MediaTek e Qualcomm, si riveli tale da imporre all'azienda di rivedere i suoi programmi.

Al contrario, secondo Gelsinger l'ingresso di nuovi chip ARM-based nel mercato delle CPU per PC potrebbe rivelarsi un'opportunità di crescita per le Foundry di Intel, che così potrebbero trasformare un attacco al quasi-monopolio del Team Blu in una nuova fonte di profitti per l'azienda.