Intel non sarà presente sul palco del CES 2022: show solo digitale

Il CES 2022 oggi si svuota di due grandi nomi: dopo l’annuncio di Google riguardo la sua presenza unicamente virtuale alla kermesse di Las Vegas, anche Intel si unisce all’elenco dei brand che ci saranno solo digitalmente. La preoccupazione è la medesima: la nuova epidemia di COVID-19 con la variante Omicron.

Come ripreso da The Verge, Intel ha comunicato tale ritiro dal palcoscenico come segue: “La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, partner e clienti è sempre una priorità assoluta. Dopo essersi consultati con i funzionari sanitari e nello spirito della politica di sicurezza di Intel, i nostri piani per il CES si sposteranno su un'esperienza live digital-first, con personale in loco minimo. Ti invitiamo a unirti a noi mentre forniamo tutti i nostri contenuti ed esperienze CES virtualmente tramite Intel Newsroom”.

Jean Foster, capo del marketing e delle comunicazioni della Consumer Technology Association che gestisce l’evento in questione, ha spiegato a The Verge che fino a oggi sono state registrate 42 cancellazioni dovute alle preoccupazioni riguardo la pandemia; al contempo, però, CES 2022 ha aggiunto 60 nuovi espositori. La magia, quindi, non cambierà e sarà possibile vedere una miriade di prodotti innovativi grazie alle società presenti, sia in maniera fisica che digitale.

Ricordiamo, in conclusione, che anche altri grandi nomi come Meta e Amazon hanno annunciato che non prenderanno parte all’evento, alcuni addirittura sia virtualmente che di persona.