Intel, non usate questi cavi per le RTX 4090: le raccomandazioni per ATX 3.0

I produttori sembrano ormai quasi tutti convinti che il futuro sia lo standard Intel ATX 3.0 quando si parla di alimentazione, che non esclude ma anzi fortifica il legame dell'industria con i tanto dibattuti cavi delle RTX Serie 40.

Non solo il tanto rumore generato dai cavi delle RTX 4090 che si scioglievano, alla fine, si è scontrato con la realtà dei numeri, decisamente contenuti, ma in parte neanche derivante da difetti di produzione, bensì da errori degli utenti nella connessione.

Tuttavia, è da notare la volontà degli stessi player coinvolti nello sviluppo del connettore 12VHPWR nel voler migliorare la sua usabilità, per così dire, cercando di offrire la migliore soluzione possibile per ridurre al minimo il rischio che si ripeta una situazione del genere.

Parliamo di Intel, che avrebbe prodotto delle specifiche raccomandazioni sul design dei pin di questi connettori. In particolare, i connettori 12VHPWR sono disponibili in due varianti, una che utilizza terminali a incastro con tre fossette laterali e una che invece si avvale di un sistema a quattro molle per assicurare una maggiore aderenza.

Neanche a dirlo, è quest'ultima la consigliata per il migliore outcome possibile sia per i produttori che per il consumatore. Non a caso, la storia dei cavi delle RTX 4090 sembrerebbe aver confermato che tutti i casi provenissero proprio da schede dotate di adattatori a tre fossette.