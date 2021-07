Intel NUC 11 'Beast Canyon', l'ultracompatto da gaming è pronto al lancio

Avvistato appena un paio di mesi fa, finalmente il nuovo Intel NUC 11 "Beast Canyon" è fra noi, in due interessanti kit configurabili con GPU di ultima generazione, anche full-size.

Intel ha finalmente annunciato il suo NUC 11 Extreme Kit, "un PC desktop altamente modulare, progettato per fornire un'esperienza fenomenale per giocare, fare streaming e registrare. L’Intel NUC 11 Extreme Kit, dotato dei più recenti processori Intel Core di undicesima generazione, il supporto per schede grafiche dedicate full-size e una gamma completa di porte I/O, è in grado di garantire sessioni di gaming con prestazioni elevate e una resa grafica fluida e coinvolgente", il tutto all'interno di un box di appena 8 litri.

Naturalmente si tratta di una soluzione NUC e come tale avrà bisogno dell'innesto di una scheda video discreta per garantire prestazioni superiori. In ogni caso, al suo interno troveremo una CPU Intel di undicesima generazione e si potrà scegliere tra una configurazione di fascia altissima con processore Intel Core i9 a 8 Core e 16 Thread, con prezzo consigliato di 1350 dollari, e un kit più "leggero" con CPU Intel Core i7 con moltiplicatore sbloccato alla cifra suggerita di 1150 dollari. Si tratta chiaramente di cifre che non tengono conto del tasso di conversione, di eventuali tariffe di importazione e tassazioni locali.

Tre le ventole preinstallate, da 92mm, che dovrebbero garantire un adeguato airflow al sistema. Immancabile naturalmente anche un sistema di illuminazione RGB che proietta sul piano d'appoggio.

Quanto al cuore pulsante del sistema, l'unità NUC avrà in dotazione due porte Thunderbolt 4, connettività WiFi 6E, una porta Ethernet Intel da 2,5Gbps e offrirà innumerevoli possibilità di espansione, grazie a quattro slot M.2 e fino a 64GB di memoria RAM in configurazione dual-channel. Il nuovo Beast Canyon potrà contare inoltre su un alimentatore interno da 650W.

Quanto alla disponibilità, i nuovi Intel NUC 11 Extreme Kit saranno reperibili a partire dal terzo trimestre del 2021.