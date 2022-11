Intel NUC 13 Extreme, ufficiale il Mini PC per Raptor Lake con GPU Full Size

Il nuovo Intel NUC 13 Extreme è arrivato, disponibile in kit e disegnato per ospitare i più recenti processori Intel di tredicesima generazione. Nome in codice Raptor Canyon, si tratta dell'ultima iterazione dei mini PC da gaming del colosso americano.

Protagonisti assoluti saranno, naturalmente, i processori ad architettura ibrida Intel di seconda generazione, che ormai dettano i tempi del mercato non solo con prestazioni impressionanti, ma anche con potenzialità di multitasking avanzate che hanno dimostrato di poter essere un vero game changer già con Alder Lake.

Ne abbiamo parlato a lungo anche nella nostra recensione degli i5-13600K e i9-13900K, due processori che rappresentano il miglior compromesso prezzo-prestazioni e il top di gamma dell'attuale lineup del produttore blu, che ora potranno andare ad animare anche le macchine a basso "litraggio" proposte da Intel con la sua ormai tradizionale serie Intel NUC, giunta al suo decimo anniversario.

Il nuovo Intel NUC 13 Extreme comprende tutto ciò che ci si aspetterebbe da un prodotto di questo tipo, tra cui il supporto alle RAM SODIMM DDR5 fino a 5600 MHz (fino a 64 GB), alle schede grafiche dotate di standard PCIe Gen5 (anche a triplo slot) e fino a tre unità M.2 NVME PCIe Gen4.

Lato connettività, la macchina è equipaggiata con doppia porta Ethernet (2.5 GbE e 10 GbE) e Intel Killer Wifi 6E, mentre l'espansione è garantita tramite due Thunderbolt 4 e sei USB 3.2 Gen2.

La disponibilità iniziale sarà circoscritta al solo mercato cinese a partire dal Q4 2022, ma ulteriore disponibilità è già prevista per i primi mesi del 2023.

Per saperne di più sui prossimi appuntamenti con il team blu, sappiate che, seppur indirettamente, di recente Microsoft ha svelato la possibile lineup Raptor Lake completa.