Intel: ecco la nuova serie di CPU di nona generazione, addio GPU integrata

Intel, nel corso della prima giornata del CES 2019, Intel ha annunciato l'aggiunta di altri sei processori alla linea Core di nona generazione, che vanno dal Core i3 al Core i9, tutti in procinto di debuttare sul mercato a breve.

La compagnia non ha svelato molti dettagli sui nuovi processori, ma i colleghi di TechRadar hanno effettuato delle ricerche per ottenere qualche dettaglio sui nuovi processori che intende lanciare sul mercato:

Intel Core i3-9350KF : 4 core, 4 thread, senza grafica integrata, con clock da 4.0GHz a 4.6GHz

: 4 core, 4 thread, senza grafica integrata, con clock da 4.0GHz a 4.6GHz Intel Core i5-9400 : 6 core, 6 thread, Intel UHD Graphics 630, con clock da 2,9 GHz a 4,1 GHz

: 6 core, 6 thread, Intel UHD Graphics 630, con clock da 2,9 GHz a 4,1 GHz Intel Core i5-9400F : 6 core, 6 thread, nessuna grafica integrata, con clock da 2.9GHz a 4.1GHz

: 6 core, 6 thread, nessuna grafica integrata, con clock da 2.9GHz a 4.1GHz Intel Core i5-9600KF : 6 core, 6 thread, nessuna grafica integrata, con clock da 3,7 GHz a 4,1 GHz

: 6 core, 6 thread, nessuna grafica integrata, con clock da 3,7 GHz a 4,1 GHz Intel Core i7-9700KF : 8 core, 8 thread, nessuna grafica integrata, con clock da 3,6 GHz a 4,9 GHz

: 8 core, 8 thread, nessuna grafica integrata, con clock da 3,6 GHz a 4,9 GHz Intel Core i9-9900KF : 8 core, 16 thread, nessuna grafica integrata, con clock da 3,6 GHz a 5,0 GHz.

Come si può vedere nell'elenco, i nuovi processori abbandonano le GPU dedicate, il tutto per ridurre i prezzi e consentire ad Intel di competere com la gamma Ryzen di AMD. Le motivazioni sono anche da ricercare nel fatto che gli utenti che solitamente assemblano i propri PC desktop solitamente aggiungono una GPU dedicata che rende inutile quella Intel. La nuova serie F riduce così i costi rimuovendo le GPU, obbligando però di fatto gli utenti ad acquistare una scheda grafica a parte.

Vi ricordiamo che a questo indirizzo è disponibile la recensione della Intel i9 9900K.