Intel, nuove conferme sulla data d'uscita della GPU flagship ARC A770

Mentre continuano i ritardi per Intel ARC, con una ipotetica "deadline" estiva ormai decisamente saltata, arrivano nuove conferme circa il debutto ufficiale della scheda video top di gamma della generazione Alchemist, vale a dire la A770.

Secondo quanto riportato da Videocardz, infatti, il produttore americano sarebbe in procinto di partire con la distribuzione dei sample di prova per i media, con tanto di possibili date di embargo per unboxing e recensioni.

A quanto pare, dovrebbe essere possibile mostrare le scatole retail delle nuove ARC A770 a partire dal 30 settembre 2022, con blocco delle recensioni fino al 5 ottobre, anche se queste informazioni non sono state confermate ufficialmente dalla stessa Intel.

Allo stato attuale, quindi, si tratta solo di rumor da prendere con tutta la cautela del caso ma, se queste date dovessero rivelarsi corrette, mancherebbero davvero pochissimi giorni allo scioglimento di tutte le riserve sulla prima generazione di schede video Intel. Insomma, un momento storico per gli appassionati del settore, che vedrà finalmente il debutto della migliore proposta Intel per la sua prima generazione di GPU da gaming in un settore finora popolato solo da AMD e NVIDIA.

Nel frattempo, ricordiamo che Intel sta lavorando duramente anche lato CPU con il prossimo lancio della sua tredicesima generazione. A questo proposito, proprio nelle ultime ore in rete sono apparsi i render delle Z790 di Asus, MSI e ASRock, con qualche conferma e ancora alcuni interrogativi da dissipare.