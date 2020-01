Intel: ecco le nuove immagine della scheda grafica con GPU Xe DG1

Durante il keynote del CES 2020, Intel ha finalmente mostrato la sua scheda grafica con GPU Xe DG1. Oggi la società ha pubblicato nuove immagini della stessa scheda che funzionerà come base di sviluppo software per i prossimi chip basati sull'architettura Xe.

La scheda grafica Intel Xe DG1 ha infatti diversi prototipi, tutti basati sullo stesso chip di fascia media mostrato sul palco di Las Vegas: Xe è infatti un'architettura scalabile in grado di adattarsi a diverse tipologie di prodotto. Intel ha in programma di offrire tre microarchitetture derivate da Xe: la fascia media destinata ai notebook e al mercato mobile che prende il nome di Xe LP, la fascia alta per le workstation chiamata Xe HP e infine la fascia ad altissime prestazioni per il Cloud GFX denominata Xe HCP.

Le immagini della Xe DG1 dovrebbero riferirsi alla microarchitettura Xe LP, con un TDP che potrebbe variare tra i 5 e i 20 watt (ma scalabile fino a 50W) e memorie VRAM GDDR6. La scheda presenta un'interfaccia PCIe X16 basata sul protocollo Gen 4.0 e dovrebbe essere equipaggiata con 96 execution unit e 768 shader unit.

Questa particolare variante, nonostante il design abbastanza rifinito, non è destinata al mercato consumer. I primi prodotti che utilizzeranno le schede di fascia media Intel Xe dovrebbero essere i portati equipaggiati con la serie di CPU Tiger Lake in arrivo entro la fine dell'anno. Intanto intel ha confermato l'arrivo di Thunderbolt 4.