Intel, nuove previsioni del CEO sullo shortage di chip: potrebbe terminare prima

Di recente abbiamo avuto modo di partecipare, insieme a un ristretto gruppo di addetti ai lavori, a un evento "Meet e Q&A" con Pat Gelsinger, CEO di Intel. Al netto dell'intervista completa che uscirà più avanti, risulta interessante "estrarre" un argomento dalla chiacchierata. Infatti, sono state effettuate nuove previsioni sullo shortage di chip.

A tal proposito, in seguito a una domanda relativa alle precedenti previsioni di Intel sullo shortage effettuate ad aprile 2022 e riguardanti il 2024 come possibile "anno di uscita", Gelsinger ha analizzato la questione e affermato che in questo momento pensa che la questione potrebbe risolversi prima.

Più precisamente, il CEO di Intel ha dichiarato che "in termini di disponibilità generale, si sta delineando un ambiente in cui la domanda diminuisce. Un altro aspetto da tenere in considerazione è però che per diversi nodi non abbiamo più così tante garanzie: alcuni nodi rimangono sicuri, mentre altri meno. A livello generale, prendendo in considerazione i cambiamenti economici in corso, ora si potrebbe prospettare uno scenario in cui un po' tutto torna alla normalità entro la fine del 2023".

Inizialmente Gelsinger parlò di fine shortage nel 2023, salvo poi spostarsi sul 2024 "per via di problematiche in termini di attrezzature e forniture". "Adesso, invece, per via dei cambiamenti radicali in termini di economia, probabilmente potremmo avere un bilanciamento relativo a tutti i nodi entro la seconda metà del 2023. Detto questo, abbiamo ancora dinanzi una supply chain disturbata", ha spiegato il CEO di Intel.