Intel: nuovo Guinnes World Record, 2.018 droni in volo per il 50esimo anniversario

Come ampiamente riportato su queste pagine, si sono tenuti ieri i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione di Intel, che ha tenuto eventi in tutto il mondo, tra cui uno destinato ad entrare nel Guinness dei Primati.

Intel, infatti, ha stabilito a Santa Clara, un nuovo record mondiale, facendo volare 2.018 droni Intel Shooting Star dalla sua struttura di Folsom. Il Guinnes World Record ha ad oggetto il maggior numero di veicoli aerei senza equipaggio presenti in volo contemporaneamente.

I droni Intel Shooting Star sono progettati specificamente per scopi d'intrattenimento e sono stati utilizzati anche durante le Olimpiadi Invernali. Dotati di luci a LED, possono creare innumerevoli combinazioni di colori e possono essere facilmente programmati per qualsiasi tipo di animazione. La flotta, inoltre, è controllata da un pilota che è a terra.

"Diversi anni fa, avevamo un'idea di droni volanti che formano il logo Intel sopra la nostra sede centrale, e la stiamo rendendo reale proprio oggi. Questo dimostra lo spirito innovativo che vive in Intel da cinquant'anni" ha affermato Anil Nanduri, vice presidente e general manager dell'Intel Drone Group. Alcune immagini dello spettacolo sono disponibili attraverso il video che trovate in apertura. La resa è veramente mozzafiato e da lasciare con la bocca aperta.