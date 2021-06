Intel, il nuovo i7-1195G7 per notebook supera il Ryzen 9 5950X nei primi benchmark

Presentati nel corso del keynote Intel al Computex 2021, i nuovi processori Intel Core i7-1195G7 e Core i5-1155G7 rappresentano una delle migliori occasioni per passare alla nuova generazione in mobilità, grazie all'architettura basata su nodo a 10nm SuperFin.

Oggi parliamo di alcuni interessanti benchmark apparsi in rete nelle ultime ore, che ci raccontano una storia a dir poco sbalorditiva. Ci riferiamo ai risultati raggiunti dall'Intel Core i7-1195G7. Il piccolo grande processore Tiger Lake-U a 4 Core riesce infatti a toccare i 5.0GHz in modalità Max Turbo 3.0 e si tratta di un unicum per questo segmento.

Grazie a questi numeri, il nuovo i7 ha mostrato i muscoli su GeekBench, raggiungendo i 1700 punti nel test Single Core V5 e 6005 punti in modalità Multi-Core.

Si tratta di numeri da capogiro, per quel che riguarda la modalità a Core singolo. Basti pensare che, se confrontati con l'attuale offerta, l'AMD Ryzen 9 5950X per sistemi desktop riesce appena a sfiorarli i 1700 punti.

Rispetto al portfolio Intel, il nuovo i7 compete a mani basse con le principali offerte di questa generazione, compreso l'i9 desktop della famiglia Rocket Lake-S.

Ottimi risultati, che dimostrano come l'ottimo lavoro svolto da Intel su questa piattaforma sia di primaria importanza rispetto alla corsa ai nanometri.

Di recente anche il nuovo chip Apple M1 Silicon è stato al centro di un interessante confronto con le CPU Tiger Lake.