Intel, passo indietro su Meteor Lake desktop? Arriverà solo su questi PC

La recente conferma di Meteor Lake su Desktop, a quanto pare, ha delle sfumature che andavano chiarite maggiormente. Per questo motivo, Intel è tornata sull'argomento specificando maggiormente in che modo la nuova architettura verrà offerta anche per tale segmento.

Prima di tutto, un passo indietro. Le voci su un possibile interesse di Intel nel portare Meteor Lake su Desktop sono tornate più vive che mai con le parole di Michelle Johnston Holthaus, vice presidente esecutivo di Intel, che in un'intervista con PCWorld aveva menzionato questa volontà.

In queste ore, tuttavia, un portavoce di Intel ha voluto chiarire la questione spiegando che "Meteor Lake è un'architettura ad alta efficienza energetica che andrà ad alimentare innovativi design sia mobile che desktop, inclusi form factor desktop come gli All-In-One (AIO). Avremo maggiori dettagli sui prodotti in futuro".

In definitiva, quindi, Meteor Lake verrà proposto anche in questo segmento, pur mantenendo inalterato il formato delle proprie SKU. Difficilmente vedremo OEM alle prese con veri e propri pezzi d'hardware in formato desktop così come una distribuzione al dettaglio.

Nel frattempo, ecco tutto ciò che Intel ha rivelato su Meteor Lake nel corso dell'Innovation 2023 che si è tenuto a settembre, dove invece il team blu non si è sbottonato più di tanto sul chiacchierato refresh di Raptor Lake.