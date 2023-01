Intel, Pat Gelsinger conferma: 'abbiamo perso terreno rispetto a AMD, torneremo nel 2023'

Dopo una trimestrale in profondo rosso per Intel, che non lascia presagire nulla di buono per il colosso di Santa Clara nel 2023, è ora il CEO stesso della compagnia, Pat Gelsinger, a commentare i risultati di mercato, specie per quanto riguarda le quote di mercato di Intel e l'apparentemente arretramento rispetto ad AMD.

Durante l'ultima call con gli azionisti, infatti, Gelsinger ha spiegato che Intel ha perso market share rispetto ad AMD, ma anche che la compagnia, negli scorsi mesi, ha perso del momentum commerciale, che però si aspetta venga recuperato in breve tempo, in vista di una stabilizzazione nel corso del 2023.

Nello specifico, stando a quanto riportato da Reuters, Gelsinger avrebbe dichiarato che "abbiamo perso quote di mercato e momentum. Crediamo che la situazione si stabilizzerà quest'anno e che Intel sia in buone mani". Nonostante una trimestrale negativa, dunque, i vertici della compagnia sono ancora positivi, tanto da aver annunciato la roadmap CPU e GPU di Intel fino al 2024, forse anche nel tentativo di evitare ripercussioni troppo dure in borse dopo i deludenti risultati finanziari.

Sfortunatamente, però, sembra che Wall Street sia ancora molto incerta sul futuro di Intel, specie per via di un invenduto da record, pari a 13,2 miliardi di Dollari o 151 giorni di vendite già "coperti" con quanto rimasto nei magazzini della compagnia negli ultimi mesi. Inoltre, anche la ristrutturazione interna di Intel, specie nel settore GPU, sembra aver contribuito ad incrementare la sfiducia degli investitori della compagnia.

Il confronto con AMD è problematico soprattutto in due settori-chiave: quello delle CPU per server e quello delle GPU. Se in quest'ultimo caso l'ipotesi di un catch-up molto rapido era da escludere a prescindere dell'andamento degli ultimi trimestri, nel settore server, invece, Intel sta ancora faticando a imporsi, nonostante il recente lancio dei processori Xeon Sapphire Rapids.

In generale, AMD dovrebbe sorpassare il market cap di Intel nelle prossime settimane, dopo averlo fatto per la prima volta nel mese di febbraio 2022, poi durante la scorsa estate e, seppur brevemente, anche nel mese di novembre.