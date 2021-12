Intel, Pat Gelsinger pronto a incontrare TSMC dopo le recenti polemiche

Dopo un curioso botta e risposta tra Intel e TSMC, che ha coinvolto, in primo luogo, il CEO del team blu Pat Gelsinger e il Presidente del colosso dei semiconduttori, abbiamo appreso anche le taglienti parole dello storico fondatore del produttore taiwanese.

Di recente, infatti, Morris Chang di TSMC ha affermato che Gelsinger è "troppo vecchio" per la svolta che spera di ottenere al timone di Intel. In realtà, come abbiamo già approfondito, si trattava di un mero riferimento al regolamento interno dell'azienda che impone il pensionamento al raggiungimento del 65esimo anno di età.

Nonostante quest'aria di bufera, a quanto pare il clima potrebbe essere più disteso del previsto. Già nel corso dell'estate era stato reso pubblico uno strategico accordo tra Intel e TSMC per il nodo a 3nm, nello specifico per le schede video da gaming in arrivo nella prima fase del 2022, la prima generazione Intel ARC, nome in codice Alchemist.

A questo proposito, sembra che sia tutto pronto per la prossima visita dell'AD di Intel a Taiwan e in Malesia come parte di un viaggio teso a sottolineare il ruolo strategico di questi Paesi nello sviluppo di tecnologie avanzate.

Tra i vari impegni istituzionali, sembra previsto anche un incontro con i vertici di TSMC, in un contesto di mediazione particolarmente complesso. Da un lato Intel e la sua voglia di ribadire il primato nel settore, dall'altra le tecnologie di TSMC, rinomate per essere tra le più avanzate al mondo. In mezzo, il tentativo di Intel di ottenere ulteriori finanziamenti pubblici dal Governo degli Stati Uniti d'America.