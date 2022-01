Intel Pentium Gold G7400T, una CPU da 64 Dollari, ha raggiunto i 5.8 GHz in overclock

Dopo avervi parlato dell'overclock da record di Intel Core i9-12900K, che ha raggiunto la frequenza di clock di 8.3 GHz, torniamo ad occuparci della comunità dell'overclocking delle CPU, questa volta relativamente ad un processore decisamente meno performante: parliamo della CPU da 64 Dollari Intel Pentium Gold G7400T.

Nelle mani dell'esperto overclocker Hicookie, infatti, la CPU Intel, un dual-core moderno basato sull'arcitettura Alder Lake, è passata dalla frequenza di base di 3.1 GHz a quella di ben 5.8 GHz in overclock. Si tratta di un risultato straordinario, soprattutto se consideriamo che il Pentium Gold G7400T è la CPU più economica della linea Alder Lake di Intel, con un MSRP di partenza di soli 64 Dollari.

I processori Pentium, infatti, sono pensati per i PC a basso prezzo e non supportano l'overclock, benché esso potrebbe essere particolarmente utile per i PC meno costosi. Al contrario, invece, l'ultima CPU Pentium con la possibilità di overclock di serie lanciata da Intel è stata il Pentium Anniversary Edition G3258 del 2014.

Tuttavia, di recente è emerso che molte CPU Alder Lake possono essere "overclockate" anche se non supportano di default la funzione: benché Intel sconsigli caldamente l'operazione, alcuni esperti overclocker l'hanno tentata su quasi tutti i processori della famiglia Alder Lake, ottenendo dei risultati in alcuni casi decisamente entusiasmanti, proprio come è avvenuto per il Pentium Gold G7400T.

Ad ogni modo, l'Intel Pentium G7400T è un processore dual-core con frequenza da 3.10 GHz, dotato di una cache L2 da 2,5 MB e di una cache L3 da 6 MP. La lettera "T" nel nome del device indica che la CPU ha un TDP complessivo di soli 35W, il che significa che può essere utilizzata anche all'interno di PC con un raffreddamento passivo, cioè privo di dissipatori. Ovviamente, però, questi ultimi diventano necessario quando viene effettuato l'overclock della componente.