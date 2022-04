Intel prepara GPU entry-level ARC A310: prestazioni simili alla Radeon RX 6400?

Le ultime indiscrezioni di mercato relative alle schede grafiche Intel Arc per PC desktop parlavano di quattro modelli in arrivo nei negozi. Tuttavia, un recente rumor diffuso da un rinomato informatore cinese ci svela che Intel starebbe lavorando su un modello entry-level Arc A310 dalle performance prossime alla Radeon RX 6400 di casa AMD.

Come sappiamo, l’ultima scheda video citata e propostaci dalla società di Lisa Su è stata lanciata in questi giorni e, giusto oggi, siamo venuti a conoscenza delle Radeon RX 6400 DUAL e Phoenix sviluppate da ASUS. Si tratta della GPU RDNA2 più lenta di AMD per build desktop e pensata principalmente per gaming in Full HD o per chi non dispone di finanze sufficienti all’acquisto di modelli più performanti.

Allo stesso modo, secondo quanto pubblicato su Bilibili dal leaker Enthusiastic Citizen, la Intel Arc A310 dovrebbe debuttare sul mercato assieme alle altre varianti con una GPU ACM-G11 depotenziata. Ciò che fa storcere il naso alla stampa del settore è che questa scheda grafica è apparsa per la prima volta in assoluto proprio con questa serie di rumor; di conseguenza, nonostante il record positivo di Enthusiastic Citizen consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze.

Scendendo nei dettagli tecnici, la Arc A310 potrebbe disporre di 4 o 6 Xe-Core, 4 GB di memoria GDDR6 e bus di memoria a 64 bit. Secondo il tipster che ha fornito al pubblico internazionale questi dati, la Arc A310 dovrebbe completare quindi la prima serie di GPU Desktop della serie firmata Intel: del resto, la già nota Arc A750 dovrebbe offrire il livello di prestazioni della GeForce RTX 3060, mentre la A580 dovrebbe superare la GPU Radeon RX 6600. Non ci sono nuovi dettagli, infine, in merito dalla data di lancio di tutte queste schede video inedite.

Rimanendo in casa Intel ma spostandoci sul mercato dei processori, la CPU Intel Core i9-12900KS è arrivata a ben 7,8 GHz in overclock.