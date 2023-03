Intel prepara il 'rivale' di RTX Video Super Resolution? Funziona anche su iGPU

Mentre in generale il mercato delle schede video arranca, le spedizioni di Intel ARC in Europa aumentano con un terzo player che si fa progressivamente più aggressivo come prezzi e quantità e soprattutto appetibile in virtù dei vistosi passi in avanti compiuti lato driver.

Al netto delle prestazioni in ascesa verticale, un altro aspetto molto interessante della prima generazione di GPU ARC riguarda il già ricco pacchetto di feature esclusive di cui sono equipaggiate, rese possibili dalla presenza di core dedicati all'accelerazione ed elaborazione di modelli basati sull'IA.

Una delle funzionalità più apprezzate è sicuramente Intel XeSS, unico vero competitor del DLSS di NVIDIA, sebbene i numeri al momento siano ancora dalla parte del team verde (anche perché il vantaggio puramente anagrafico è enorme).

Al suo fianco, presto gli utenti del team blu potranno avvalersi anche di un'altra funzionalità da poco disponibile anche sulle RTX Serie 30 e Serie 40. Stiamo parlando del recente rilascio di RTX Video Super Resolution, che presto potrebbe conoscere il suo diretto rivale Intel VSR, sebbene non sembrerebbero necessarie unità hardware dedicate.

La tecnologia sarebbe già presente su alcune GPU Intel e addirittura sulle integrate. Sembra possibile poterla sfruttare su Chrome, ma non è ancora prevista la possibilità di attivarla con una semplice spunta: bisognerà innanzitutto essere in presenza di un sistema compatibile (Intel Core almeno di decima generazione desktop, ma non Tiger Lake), Chrome dev'essere aggiornato almeno alla versione 109 con accelerazione hardware attiva e occorre inserire un comando nelle proprietà dell'applicazione su Windows.