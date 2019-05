Intel presenta il Core i9-9900KS: i 5 GHz arrivano su tutti i core

In attesa della conferenza ufficiale del Computex 2019, in programma domani 28 Maggio, Intel ha già svelato in anticipo alcuni dettagli su ciò che andrà a mostrare sul palco della fiera di Taipei. Tra le novità più interessanti ed attese c'è sicuramente la nuova CPU per i PC desktop di fascia alta, l'Intel Core i9-9900KS.

Il miglioramento più importante è dato dall'aumento delle prestazioni, in quanto sarà in grado di raggiungere una velocità di boost di 5 GHz su tutti gli otto core, invece che su uno solo. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche, che conosceremo solo nella giornata di domani, Intel ha già precisato che si tratterà della CPU da gaming più veloce del mercato, che prende il posto del Core i9-9900K.

Non sono stati invece diffusi dettagli sul TDP ed il consumo energetico, due aspetti su cui probabilmente si soffermeranno nella giornata di domani durante l'atteso evento di presentazione. Resta da capire anche quali saranno le prestazioni single-core, ma Intel ha lasciato intendere che è previsto un miglioramento anche in questo ambito rispetto al Core i9-9900K.

L'attesa è sicuramente tanta, e tra poche ore ne sapremo di più a riguardo. Nel frattempo al Computex sono già arrivati i nuovi Ryzen di AMD e la Radeon RX 5000.