Intel presenta i nuovi Intel Processor ed Intel Core i3 della serie N

Si concludono gli annunci di Intel al CES 2023 di Las Vegas. Dopo aver annunciato l’addio ai brand Intel Pentium ed Intel Celeron, la società di Santa Clara ha introdotto i nuovi Intel Processor e Core i3 della Serie N.

Realizzati appositamente per il segmento education, l’informatica entry level e per le applicazioni native IoT Edge, i processori includono i nuovi Efficient Core basati sulla microarchitettura Gracemont a partire dalla tecnologia di processo Intel 7.

I processori offrono prestazioni delle applicazioni migliori fino al 28% e della grafica del 64% su Intel Processor rispetto alla precedente generazione. Inoltre, per la prima volta questa serie arriva fino all’Intel Core i3 N-Series per prestazioni rispettivamente migliori del 42 e 56% in termini di esecuzione delle app e grafica.

Nella scheda tecnica Intel sottolinea anche che, sulla base dei propri dati, possono offrire fino a 10 ore di video playback in HD senza alcuna ricarica. Presente anche un nuovo display engine ad alta risoluzione con supporto alla codifica AV1, migliore supporto della videocamera IPU e MIPI, connettività estesa con l’ultraveloce Intel WiFi 64 Gig+ e Bluetooth 5.2 Agli utenti viene anche data maggiore flessibilità per le opzioni di memoria (LPDDR5, DDR5/DDR4) e storage (UFS, SSD, eMMC).

Sono attesi oltre 50 modelli da Acer, Dell, HP, Lenovo ed ASUS nel 2023, ma Intel continuerà a puntare anche sull’ecosistema con ChromeOS e Windows.