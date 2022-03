Intel presenta la piattaforma vPro basata sui processori di dodicesima generazione

In rapida successione, dopo il lancio dei processori Alder Lake P e U, Intel annuncia la sua nuova piattaforma vPro, basata sui processori Intel Core di dodicesima generazione.

Come l'offerta consumer, anche i dispositivi su piattaforma vPro beneficiano dell'innovativa architettura ibrida con P-Core ed E-Core su nodo Intel 7 ad alte prestazioni ed elevata efficienza energetica, il tutto per garantire le migliori prestazioni per la produttività aziendale, con un particolare focus anche sul multitasking, uno dei maggiori focus della dodicesima generazione.

Parlando di numeri, la nuova offerta notebook, di cui abbiamo parlato nel corso del lancio di Intel Alder Lake Laptop, fornirà velocità superiori fino al 27% gen-over-gen, prestazioni superiori rispetto ai Ryzen Serie 5000 fino al 41% secondo CrossMark. Sul versante desktop, rispettivamente siamo nell'ordine del 21% e del 44%.

Oltretutto, gli utenti che si affideranno alla piattaforma vPro più recente potranno beneficiare anche di una connettività completa con Wifi 6E (Gig+) e Intel Connectivity Performance Suite, del supporto allo standard di memorie DDR5, LPDDR5 e copertura ECC per le piattaforme Enterprise.

Inoltre, ci si potrà avvalere anche della tecnologia Thunderbolt 4 per la trasmissione video su monitor 4K. Quanto alla sicurezza aziendale, invece, la nuova piattaforma vPro offrirà la funzionalità Intel Threat Detection Technology (TDT), insieme all'Anomalous Behaviour Detection con IA e a nuove tecniche di fault injection per prevenire la diffusione di codice malevolo.