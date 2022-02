Intel presenta i processori Alder Lake P e U ad altissima efficienza

La famiglia Alder Lake per il segmento consumer è ufficialmente completa. Dopo l’arrivo dei modelli desktop con moltiplicatore sbloccato e la presentazione ufficiale di Intel Alder Lake Mobile, è arrivato il momento di scoprire i modelli pensati per la maggiore efficienza energetica e la produttività.

Due le sottofamiglie presentate da Intel in questo contesto. Dopo la Serie H, di cui abbiamo apprezzato le performance estreme nella recensione dell’Intel Core i9-12900HK su MSI Raider GE76, arrivano i processori P da 28 W e gli U a basso consumo, da 9 e 15 W.

Il miglioramento, anche per la nuova gamma, è garantito sotto tutti i punti di vista, con interessanti novità anche alla base della piramide. Tutti i modelli, compresi Celeron e Pentium, infatti, godranno di architettura ibrida, vale a dire di doppio cluster di Core, tra microarchitettura Performance-Core e la controparte ad alta efficienza, battezzata Efficient-Core.

Con i nuovi processori di dodicesima generazione il concetto di bilanciamento energetico andrà oltre, superando i già particolarmente interessanti risultati della famiglia ad alte prestazioni. La Serie P è pensata per rispondere alle esigenze di studenti, professionisti e creativi alla ricerca di soluzioni pratiche e leggere, Thin & Light, con una buona autonomia e prestazioni, comunque, sempre al top della categoria. Con la Serie U, invece, si andrà a coprire il segmento dei convertibili e degli ultraportatili per definizione, oltre all’innovativo settore dei foldable con schermo flessibile, vera grande novità di questo 2022. Come suggerisce la stessa Intel, i nuovi processori animeranno, nel corso dell’anno, oltre 250 dispositivi diversi in tutto il mondo, grazie a una fitta schiera di produttori partner che hanno lavorato fianco a fianco col chipmaker americano nello sviluppo e nell’ottimizzazione della sua innovativa filosofia.

Concretamente, la serie P è capitanata dall’Intel Core i7-1280P da 14 Core e 20 Thread in configurazione 6P + 8E e frequenze sui P-Core fino a 4,8 GHz. Quanto alla serie U da 9W, in cima alla lista troviamo l’interessante Intel Core i7-1260U da ben 10 Core (2P + 8E) e 12 Thread, con clock massimo di 4,7GHz in modalità Max Turbo sui Core P. Infine, per la serie U a 15 W, la migliore soluzione è caratterizzata dall’i7-1265U con una configurazione simile al modello da 9 W, fatta esclusione per le frequenze di base. Sul modello 1265U, infatti, si osservano 1,1 GHz di base sugli E-Core e 1,8 GHz sui P-Core. Se guardiamo, invece, al 1260U, questi valori scendono rispettivamente a 0,8 GHz e 1,1 GHz.

Quanto al miglioramento, con le soluzioni al top della gamma si parla di performance superiori fino al 70% in più rispetto alla precedente generazione, con un guadagno fino al 30% nel photo editing e del doppio nel rendering 3D. Tra le altre peculiarità della famiglia, ricordiamo la grafica integrata Intel Iris Xe fino a 96 EU, il supporto a memorie di nuova generazione DDR5 o LPDDR5, allo standard di connettività Wifi 6E (Gig+) e alla tecnologia Thunderbolt 4.