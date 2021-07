Intel presenta i nuovi Xeon W-3300, fino a 38 Core e 76 Thread per le workstation

Giusto qualche settimana fa abbiamo appreso alcune interessanti indiscrezioni sulla possibilità di un'altra collaborazione fra Apple e Intel per i nuovi processori per workstation. Mentre attendiamo di saperne di più, il chipmaker statunitense li ha presentati.

Ecco dunque i nuovi Intel Xeon Ice Lake Serie W-3300 per professionisti e, appunto, workstation. I nuovi processori sono cinque:

W-3375

W-3365

W-3345

W-3335

W-3323

Fino a 32 Core e 76 Thread per la soluzione di punta e un'architettura tutta nuova, i nuovi processori "Intel Xeon W-3300 sono progettati in modo intelligente per superare i limiti delle prestazioni, con una nuova architettura dei core del processore che si trasforma per ciò che gli utenti esperti possono realizzare su una workstation", come riportato nella newsroom ufficiale.

Fra le altre caratteristiche, una frequenza massima di 4.0GHz e fino a 64 linee PCI Express Gen 4.0, nonché il pieno supporto a memorie ECC fino a 4TB DDR4-3200. Le stime in termini di performance del W-3375 sono semplicemente impressionanti. Basti pensare che siamo di fronte a un processore in grado di superare del 26% il suo predecessore W-3275 nelle operazioni di Preview Rendering su Maya. Quanto alle operazioni multi-thread, siamo nei termini del 45% di incremento prestazionale rispetto al passato su Cinebench R23.

Naturalmente a corredo troviamo il supporto agli SSD P5800X Intel Optane e alla connettività su base WiFi 6E.