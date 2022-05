Intel da primato: i super processori Alder Lake HX per notebook sono ufficiali

Mentre gli incredibili benchmark della Intel ARC A370M lasciano ben sperare per l’entrata del colosso statunitense nel mercato delle schede video da gaming, nel corso dell’evento Intel Vision 2022 è stata presentata una serie da sette processori per il segmento laptop che promettono il massimo delle prestazioni in mobilità.

Come afferma la stessa Intel, infatti, i nuovi Intel Alder Lake HX arrivano sul mercato come i migliori processori di dodicesima generazione per il settore mobile. In particolare, come già precedenti rumor su Alder Lake HX suggerivano, si tratta di CPU con struttura desktop adattati su socket BGA, per portare le performance delle migliori opzioni Intel anche su notebook con un PBP di 55W.

Un pacchetto dimensionalmente identico a quello desktop, pari a 45 x 37,5 mm, e che differisce solo nello spessore (che passa da 4,4 a 2 mm), anche per via dell’assenza di heatspreader. Tre le fasce di prestazioni, identificabili da differenti SKU che rispondono, come sempre, agli i5, i7 e i9. Nello specifico, la nuova famiglia di processori Intel Core HX di dodicesima generazione si compone di:

Intel Core i5-12450HX – 8C/12T + 16EU – Max Turbo P-Core 4,4 GHz

Intel Core i5-12600HX – 12C/16T + 32EU – Max Turbo P-Core 4,6 GHz

Intel Core i7-12650HX – 14C/20T + 32EU – Max Turbo P-Core 4,7 GHz

Intel Core i7-12800HX – 16C/24T + 32EU – Max Turbo P-Core 4,8 GHz

Intel Core i7-12850HX – 16C/24T + 32EU – Max Turbo P-Core 4,8 GHz

Intel Core i9-12900HX – 16C/24T + 32EU – Max Turbo P-Core 5,0 GHz

Intel Core i9-12950HX – 16C/24T + 32EU – Max Turbo P-Core 5,0 GHz

Tutti i processori avranno possibilità di overclock e saranno, come suggerisce il Core Count, tutti dotati di architettura ibrida con P-Core ed E-Core. La gestione, similmente a quanto accade sulle altre sottofamiglie Alder Lake, avverrà tramite Intel Thread Director e tutti i processori della serie HX supporteranno i nuovi standard di comunicazione e di memorie.

Infatti, le CPU saranno compatibili con RAM fino a DDR4-3200 e DDR5-4800 (anche con tecnologia XMP 3.0) per un totale massimo supportato di 128GB, oltre che con PCIe Gen5 in configurazione x16 o 2x8, con schemi che arrivano fino a un totale di 48 linee miste fino a Gen3. Inoltre, non manca la possibilità di avere fino a quattro SSD e due controller Thunderbolt 4 con un massimo di banda di 40 Gbps.

Stando ai dati mostrati dal produttore, tutto questo, nel processore Intel Core i9-12900HX si traduce in un miglioramento sostanziale nelle più disparate aree di interesse, dal rendering al gaming, passando per la progettazione CAD. In particolare, si osservano miglioramenti gen over gen fino al +81% su Blender 3.12 rispetto all’Intel Core i9-11980HK, con un netto distacco anche rispetto ai principali rivali Ryzen 9 Serie 6000.

Nel gioco, in tandem con una RTX 3080 Ti, è possibile puntare a framerate agevolmente al di sopra dei 120 FPS nei titoli più disparati, da Far Cry 6 a Total WaR: Warhammer III (Battle), passando per Forza Horizon 5. A tutto ciò si aggiunge l’ulteriore beneficio delle ormai ben note potenzialità di multitasking estremo offerte dalla particolare struttura a cluster eterogenei di Core: con processi in background come Blender in attività di rendering 3D con carico sulla CPU, attività in primo piano su Unreal Engine 5, tra cui il baking delle luci e l’aggiornamento texture, vengono svolte circa quattro volte più rapidamente rispetto alla migliore opzione Intel su architettura monolitica della scorsa generazione. Allo stesso modo, anche l’attività di rendering in background riesce ad andare a termine 1,7 volte più velocemente.

I processori Intel Alder Lake HX sono in arrivo su oltre 10 dispositivi entro quest’anno, prodotti da alcuni tra i brand più noti sulla piazza, tra cui Lenovo con i suoi Legion, MSI con le serie Raider e Titan, HP Omen e Asus ROG.