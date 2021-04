Intel, prime foto reali della GPU da gaming Xe-HPG DG2: confermati anche RTX e DLSS?

Dopo l'inizio della curiosa caccia al tesoro, sembrano non avere fine le indiscrezioni sulle nuove GPU da gaming Intel Xe-HPG e in particolare sul modello di punta da 512 EU.

Il noto tipster Moore's Law Is Dead ha pubblicato un interessante video su YouTube in cui vengono mostrate le prime immagini reali della nuova top di gamma di Intel, oltre ad alcune specifiche.

In particolare, parliamo appunto del modello di punta da 512 Execution Unit e 4096 Core, basato sull'architettura Gen 12 di Intel, con pieno supporto al Ray Tracing e XeSS. Questa tecnologia, per esteso Xe Super Sampling, dovrebbe essere la risposta di Intel al DLSS di NVIDIA.

Com'è intuibile dalle foto, siamo di fronte a poco più di un prototipo, con un form factor a doppio slot e doppia ventola, oltre a un generoso dissipatore di calore. Quanto all'alimentazione, il design del PCB mostra una configurazione 8+6 pin, dunque il TDP dovrebbe oscillare fra i 225 e i 275W, ma non è escluso che sul mercato possano arrivare anche versioni con overclock di fabbrica e doppio connettore a 8 pin. Le frequenze operative della DG2 512 dovrebbero infine attestarsi sui 2.2 GHz ma non è ancora chiaro se si tratti di clock di base o di modalità boost.

Intel avrebbe già pianificato l'esternalizzazione della produzione per questa scheda presso TSMC, che si avvarrà del suo nodo a 6nm.

Quanto alla finestra di lancio, prezzo e disponibilità l'attuale situazione del mercato non consente di poterne parlare con certezza assoluta, ma lo youtuber suggerisce un lancio per il Q4 2021 mentre bisognerà aspettare l'inizio del 2022 per una vera disponibilità sul mercato. La variante da 512 EU sarà comunque la prima GPU della famiglia ad arrivare sul mercato e si proporrà come alternativa alla RTX 3080 di NVIDIA.