Intel, nuovi processori in arrivo? La 'strana' nota di Gigabyte

Se l'annuncio dell'Innovation Event 2023 da parte di Intel ci proietta di fatto già nel futuro, ancora non sappiamo esattamente di cosa si tratterà... o forse sì? A svelarlo, potrebbe essere stata un'azienda partner, Gigabyte!

Sul sito ufficiale dell'azienda, infatti, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento BIOS per schede madri su piattaforma Intel, Serie 600 e Serie 700, e nel changelog si legge chiaramente "Supporta e alimenta i processori Intel di prossima generazione".

Una frase inequivocabile, che potrebbe strizzare l'occhio al vociferato arrivo di Raptor Lake Refresh, generazione "di mezzo" che potrebbe effettivamente mantenere la retrocompatibilità con le schede madri non di una ma di ben due generazioni indietro.

La quattordicesima generazione di processori Intel, in effetti, è l'unica che potrebbe garantire la compatibilità con il socket LGA1700, aprendo oltretutto le porte ai primi leaker e insider in grado di mettere le mani su sample di pre-produzione.

Questa curiosa mossa di Gigabyte potrebbe essere figlia della fretta di aggiornare il BIOS delle sue schede madri (AMD inclusa, in effetti) per via di una grave vulnerabilità.

Ricordiamo, tuttavia, la smentita di Gigabyte sui nuovi Ryzen nel 2023, un'altra situazione in cui il produttore partner aveva "preannunciato" prodotti in anticipo, anche se in quel caso si rivelarono inesistenti.