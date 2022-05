Intel, processori desktop su notebook in arrivo? L'incredibile rumor

Dopo l'entusiasmante lancio dell'Intel Core i9-12900KS, la CPU più veloce del mondo, il produttore statunitense starebbe mettendo a punto una nuova ondata di processori notebook davvero molto particolare.

Secondo quanto riportato da Videocardz, infatti, si tratterebbe di processori desktop della gamma Intel Alder Lake adattati su socket BGA, quindi su piattaforma notebook. A rivelarlo sarebbe una presunta manciata di slide di Intel apparsa in rete, di cui alcune parti sono reperibili alla fonte.

In uno di questi frammenti di presentazione, le CPU elencate risponderebbero al nome di Intel Core HX di dodicesima generazione. In un altro non mostrato esplicitamente, invece, si farebbe menzione a un pacchetto di dimensioni pari a 45 x 37,5 mm, lo stesso delle CPU desktop Intel Alder Lake, solo con uno spessore ridotto da 4,4 a 2 mm.

Quanto alle specifiche, si tratterebbe di una sottofamiglia di SKU da 55W pensati per il segmento Enthusiast del mercato laptop, sia in ambito workstation che gaming. A impreziosire ancora di più questa serie, ci sarebbero non solo un maggiore Core count complessivo, ma anche frequenze superiori e il supporto allo standard PCIe Gen5, seguendo lo schema Gen5 x16 / Gen4 x 20 / Gen3 x12, per un totale di 48 linee.

Ovviamente non dovrebbero mancare ampi margini di overclock, sia sui P-Core che sugli E-Core, e la compatibilità con le memorie di tipo DDR5 con supporto alla tecnologia XMP 3.0. Attualmente, tuttavia, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e non è possibile fornire reali certezze in merito a un lancio di questo genere.

Come al solito, restiamo in attesa di conferme o smentite, ricordando che non si tratta dell'unico settore su cui il produttore si sta focalizzando in questo periodo. Infatti, di recente sono spuntati anche i presunti prezzi e date di lancio per Intel ARC, le prime GPU da gaming di Intel.