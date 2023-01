Intel, ecco i processori Intel Core Mobile Serie P ed U di tredicesima generazione

In aggiunta ai processori Intel Core H-Series Gen 13, Intel ha presentato al CES anche i processori Intel Core per mobile Serie P e Serie U di tredicesima generazione, perfetti per chi è alla ricerca di prestazioni elevate anche quando è in movimento.

I nuovi processori, progettati per PC sottili ed eleganti, offrono fino a 14 core con Intel Thread Director migliorato: ci troviamo di fronte a 6 performance core ed 8 efficient core. A ciò si aggiungono nuove funzionalità della grafica Intel Iris X come resistenza in gaming, XeSS Super Sampling ed Intel Arc Control.

Intel sottolinea anche l’ampio supporto di memoria per DDR5 e DDR4, oltre che l’integrazione con l’Intel WiFi 6E (Gig+) e nuove funzionalità wireless come Intel Connectivity Performance Suite, Intel WiFI Proximity Sensing ed Intel Bluetooth LE Audio. I processori supportano fino a quattro porte Thunderbolt 4 che offrono una soluzione di collegamento cablato più semplice ed affidabile per docking station, display ed accessori.

Per la prima volta infatti alcuni prodotti selezionati basati sui processori Intel Core di Gen 3 saranno dotati della VPU Intel Movidius, che permette di effettuare operazioni intense d’IA e professionali liberando CPU e GPU.

Complessivamente, saranno oltre 300 i laptop esclusivi attesi nel 2023 da Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer e ROG basati sulle serie H, P ed U.