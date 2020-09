Intel, processori mobile Tiger Lake ufficiali: tutto sull'undicesima generazione

Intel ha ufficializzato l'arrivo dei suoi nuovi processori mobile Tiger Lake. Si tratta dell'undicesima generazione con processo produttivo SuperFin a 10nm e nuove schede video integrate. Questi processori sono destinati ai computer portatili.

Di seguito, riportiamo il riassunto delle specifiche dei nuovi processori.

Intel Core i7-1185G7 - Grafica: Intel Iris Xe - Core/Thread: 4/8 - Grafica (EUs): 96 - Cache: 12MB - Memoria: DDR4-3200 LPDDR4x-4266 - Range operativo: 12-28W - Frequenza base: 3,0 GHz - Frequenza Turbo single core: 4,8 GHz - Frequenza Turbo all core: 4,3 GHz - Massima frequenza grafica: 1,35 GHz - Intel DL Boost/GNA 2.0: Sì;

Sono in fase di sviluppo più di 150 prodotti basati su questi processori, tramite partner come Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung e altri.

Gregory Bryant, Executive vice president e General manager, Client Computing Group di Intel ha affermato in merito: "I processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe rappresentano un significativo balzo in avanti nelle prestazioni dei processori in applicazioni di utilizzo reale e sono i migliori processori che abbiamo mai costruito".

Intel ha anche lanciato una piattaforma chiamata Evo, che certificherà i laptop pensati per la produttività. Questo basandosi sulle specifiche di seconda generazione e sui Key Experience Indicator (KEI) di Project Athena.

Per farvi un esempio concreto in merito alle possibilità offerte da questi processori, riportiamo di seguito alcune caratteristiche messe in evidenza da Intel.

Ci sono un audio potenziato con scarico dalla CPU per la soppressione del rumore di fondo attraverso Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0 (Intel GNA), sfocatura dello sfondo accelerata da AI e super-risoluzione del video, nonché le più recenti funzioni di decodifica video e Intel Wi-Fi 6 (Gig+);

(Intel GNA), sfocatura dello sfondo accelerata da AI e super-risoluzione del video, nonché le più recenti funzioni di decodifica video e Intel Wi-Fi 6 (Gig+); Intel promette oltre il 20% di velocità in più per le applicazioni di produttività e i flussi di lavoro che riflettono l’utilizzo quotidiano del PC, paragonate ai prodotti della concorrenza. Non mancano funzionalità Thunderbolt 4 integrate abilitano fino a quattro porte per connettersi a un universo di periferiche e per accedere attraverso un singolo cavo alla ricarica veloce, a monitor esterni e storage aggiuntivo;

integrate abilitano fino a quattro porte per connettersi a un universo di periferiche e per accedere attraverso un singolo cavo alla ricarica veloce, a monitor esterni e storage aggiuntivo; Intel promette photo editing reale fino a 2,7 volte più veloce e video editing due volte più veloce rispetto ai prodotti della concorrenza, oltre al supporto di display HDR 8K e fino a quattro display HDR 4K in contemporanea;

e video editing due volte più veloce rispetto ai prodotti della concorrenza, oltre al supporto di display HDR 8K e fino a quattro display HDR 4K in contemporanea; I processori Intel Core di undicesima generazione sono i primi del settore a supportare Dolby Vision nell'hardware . Secondo Intel, questo permette esperienze più immersive e una resa energetica a livello sistema migliore del 20% rispetto alla generazione precedente, pari a più di mezz'ora in più di video streaming con alimentazione a batteria;

. Secondo Intel, questo permette esperienze più immersive e una resa energetica a livello sistema migliore del 20% rispetto alla generazione precedente, pari a più di mezz'ora in più di video streaming con alimentazione a batteria; Intel promette prestazioni di gaming fino a due volte migliori rispetto alla generazione precedente, affermando che per la prima volta sarà possibile giocare a Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 e altri titoli con la grafica integrata di Intel;

e altri titoli con la grafica integrata di Intel; La nuova scheda grafica Intel Iris Xe promette, sempre secondo Intel, prestazioni superiori rispetto al 90% delle schede grafiche esterne di questo segmento e offre fino a 96 EU e fino a 16 MB di cache L3;

promette, sempre secondo Intel, prestazioni superiori rispetto al 90% delle schede grafiche esterne di questo segmento e offre fino a 96 EU e fino a 16 MB di cache L3; Il primo set di istruzioni per l'inferenza per reti neurali su grafica integrata con Intel DL Boost : DP4a e il primo con supporto nativo per dati INT8, che secondo Intel offre prestazioni AI fino a 5 volte superiori;

: DP4a e il primo con supporto nativo per dati INT8, che secondo Intel offre prestazioni AI fino a 5 volte superiori; Sicurezza rafforzata a livello hardware con tecnologia Intel Control Flow Enforcement Technology (CET) integrata e Intel Total Memory Encryption;

(CET) integrata e Intel Total Memory Encryption; CODEC AV1 che permette un supporto 4K energeticamente efficiente anche in ambienti con ampiezza di banda limitata;

che permette un supporto 4K energeticamente efficiente anche in ambienti con ampiezza di banda limitata; La prima soluzione con elaborazione delle immagini che consente il rilevamento dello sguardo e l'oscuramento adattivo;

Il primo SoC client mobile con interfaccia PCIe Gen 4 collegata alla CPU e con un massimo di quattro corsie.

Per concludere, per l'occasione l'azienda ha presentato un logo rinnovato. Qui sopra potete trovare un video di presentazione dei processori, mentre per maggiori dettagli potete fare riferimento al sito ufficiale di Intel. Insomma, Intel ha ufficialmente svelato i suoi nuovi processori e sembrano esserci novità interessanti.