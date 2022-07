Intel produrrà chip per MediaTek tramite IFS: annunciata partnership globale

Intel e MediaTek hanno annunciato oggi una partnership strategica per la produzione di chip utilizzando le tecnologie avanzate Intel Foundry Services (IFS). L'accordo ha lo scopo di aiutare MediaTek a costruire una catena di approvvigionamento più equilibrata e resiliente attraverso l'aggiunta di un nuovo partner di fonderia.

Allargandosi verso Stati Uniti ed Europa, MediaTek intende affidarsi al colosso guidato da Pat Gelsinger per raggiungere chip dalle prestazioni elevate e dai consumi ulteriormente ridotti. IFS, del resto, sin dalla fondazione nel 2021 è riuscita a distinguersi per il suo portfolio di prim’ordine e continua oggi a soddisfare la crescente domanda globale di semiconduttori.

Come affermato dal presidente dell'IFS Randhir Thakur, “in qualità di uno dei principali progettisti di chip al mondo che alimenta oltre 2 miliardi di dispositivi all'anno, MediaTek è un partner eccezionale per IFS mentre entriamo nella nostra prossima fase di crescita. Abbiamo la giusta combinazione di tecnologia avanzata e capacità geograficamente diversificata per aiutare MediaTek a fornire il prossimo miliardo di dispositivi connessi in una vasta gamma di applicazioni”.

Il vicepresidente senior di Platform Technology & Manufacturing Operations presso MediaTek, NS Tsai, ha aggiunto che questa strategia multi-sourcing di MediaTek esiste già da tempo e la stessa Intel si occupa di fornire moduli essenziali per i modem 5G da includere nei SoC: “Non vediamo l'ora di costruire una partnership a lungo termine per soddisfare la domanda in rapida crescita dei nostri prodotti da parte di clienti di tutto il mondo”, ha concluso Tsai.

In tutto ciò, Intel vuole alzare i prezzi dei suoi processori.