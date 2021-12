Intel: la produzione americana di chip potrebbe ridursi dal 16 dicembre, ecco perché

Intel è stata al centro delle notizie degli ultimi giorni per via delle critiche del suo CEO Pat Gelsinger a TSMC e per la presentazione delle GPU Arc Alchemist avvenuta ai The Game Awards. L'azienda, però, ha anche rilasciato alcuni commenti sulla crisi dei semiconduttori, che secondo Intel potrebbe presto peggiorare.

In particolare, Intel ha criticato una decisione della U.S. International Trade Commission, o USITC, che ha bloccato le importazioni negli Stati Uniti di un materiale noto come Optiplane. La sostanza è un composto chimico utilizzato per la planarizzazione chimico-meccanica delle superfici, e viene prodotto soprattutto in Giappone e a Taiwan dalla Rohm & Haas, un'azienda legata al colosso della chimica americano DuPont.

DuPont è stata accusata di infrangere il brevetto di Optiplane per la sua produzione: quest'ultimo, infatti, è detenuto dalla CMC Materials Inc., un'altra compagnia chimica che ha sede negli Stati Uniti. L'USITC ha promesso che entro il 16 dicembre giungerà a una decisione sulla controversia, che però potrebbe avere esiti catastrofici sull'industria dei semiconduttori: se CMC ne uscisse vincitrice, infatti, le importazioni di Optiplane dal Giappone e da Taiwan cesserebbero, causando gravi scarsità nell'industria americana dei semiconduttori.

Per questo, Intel, che possiede diverse sedi produttive negli Stati Uniti, sta cercando di spingere la USITC ad un verdetto favorevole a DuPont, avversando le accuse di CMC. In particolare, in un appello alla USITC, l'azienda scrive che "impedire l'utilizzo dei fanghi Optiplane nelle catene produttive americane di chip e semiconduttori senza un periodo di preavviso di almeno 24 mesi potrebbe essere in conflitto con gli interessi economici americani e con la sicurezza nazionale".

Probabilmente, Intel teme che il blocco delle importazioni di Optiplane, centrale nella catena produttiva dei semiconduttori, potrebbe favorire produttori esteri come TSMC o le aziende cinesi, causando gravi danni per le multinazionali che stanno investendo negli Stati Uniti, come la stessa Intel.



Comunque, se la richiesta di CMC Materials dovesse essere approvata, le importazioni di Optiplane cesserebbero dallo stesso 16 dicembre 2021, creando gravi problemi a tutto il comparto informatico americano. Per questo, diversi dipendenti della USITC si sono dimostrati favorevoli ad una soluzione di compromesso, che dia alle aziende un periodo di 24 mesi per adeguarsi al "ban" della sostanza.