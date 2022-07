Intel pronta ad alzare prezzi CPU: dettagli del piano 'entro fine 2022'

Una settimana fa un report pubblicato da Nikkei Asia ha fatto preoccupare non poco i clienti di Intel, parlando di un aumento dei prezzi delle CPU Intel entro fine 2022. Ebbene, altri report sono emersi nelle scorse giornate corroborando questa indiscrezione di mercato.

Secondo quanto ripreso da ExtremeTech a partire da report firmati Digitimes e Tom’s Hardware, il team blu avrebbe intenzione di applicare un aumento dei prezzi dalla percentuale non specificata per l’intero mercato, ergo – apparentemente – sia la fascia OEM, sia le CPU per server e computer utili ad aziende e consumer. Il piano effettivo sarebbe quello di portare all’acquisto di più chip da parte dei partner commerciali al fine di svuotare l’inventario in eccesso.

Intel ha comunque già notificato ai clienti questa evenienza, parlando di un probabile aumento tra 10 e 20 punti percentuali e spiegando che un ruolo fondamentale lo ha avuto l’aumento dell’inflazione. Insomma, uno scenario che qualcuno potrebbe considerare “prevedibile” e che, effettivamente, molti appassionati di tecnologia e consumatori si aspettavano.

Più imprevisto è ciò che accadrà in seguito, ovverosia un possibile diluvio di CPU nei negozi online e retail a prezzi più o meno accessibili a causa di un eccesso di offerta sorprendente, specialmente dopo i lunghi mesi di carenza di chip. Sarà interessante comprendere, pertanto, come agiranno i rivenditori partner: manterranno i prezzi rialzati con l’inflazione o provvederanno a un abbassamento di prezzo con l’intento di svuotare l’inventario?

In tutto ciò, proprio recentemente sono spuntati in rete i benchmark dell’Intel Core i5-13600K.